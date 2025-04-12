السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

وداع مبكر لإبراهيم شيكا.. وفاة لاعب الزمالك السابق بعد صراع مرير مع المرض.. صدمة في الوسط الرياضي.. وهذا موعد صلاة الجنازة

إبراهيم شيكا
إبراهيم شيكا

في فاجعة أحزنت عشاق كرة القدم المصرية، رحل عن عالمنا منذ قليل إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق، عن عمر لم يتجاوز 28 عامًا، بعد صراع طويل وشاق مع مرض السرطان، وتحديدًا سرطان المستقيم، الذي أرهق جسده النحيل وأنهى مسيرته داخل وخارج المستطيل الأخضر.

صدمة في الوسط الرياضي

خيم الحزن على الوسط الرياضي في مصر، بعد الإعلان عن وفاة شيكا، خاصة أن حالته الصحية كانت محل متابعة واهتمام من قبل جماهير الكرة، لاسيما جماهير نادي الزمالك التي رأت فيه موهبة واعدة ومقاتلًا داخل الملعب. 

جاءت وفاته المفاجئة رغم معاناته الطويلة بمثابة صدمة مؤثرة لمحبيه وزملائه الذين تابعوا لحظات ضعفه وآلامه خلال الشهور الأخيرة.

معاناة طويلة مع المرض

كان إبراهيم شيكا قد شُخّص بإصابته بسرطان المستقيم قبل عدة أشهر، وخضع لمراحل علاج مكثفة، شملت جلسات كيماوية مؤلمة أثرت سلبًا على حالته البدنية والنفسية، ورغم تفاؤل بعض المقربين في البداية بقدرته على تجاوز المحنة، فإن المرض تفاقم بصورة مفاجئة خلال الأسابيع الأخيرة، ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل سريع، لينتقل إلى رحمة الله بعد معاناة شديدة.

تدهور الحالة الصحية وظهور صادم

أثارت مقاطع الفيديو التي ظهرت له خلال فترة مرضه تعاطفًا واسعًا، حيث بدا فيها في حالة إنهاك شديد، وقد خسر الكثير من وزنه، حتى وصفه البعض بـ”جلد على عظم”. ظهر شيكا ضعيفًا، فاقدًا لقوته المعتادة، عاجزًا عن النوم أو تناول الطعام، وفق ما ذكرته زوجته هبة التركي التي خرجت في أكثر من مناسبة عبر “تيك توك” تطلب الدعاء والمساعدة، موضحة أن الآلام كانت تمنعه من النوم، وكان يعيش على التغذية الوريدية فقط.

موعد الجنازة وتوديع الأحبة

من المنتظر أن تُقام صلاة الجنازة على إبراهيم شيكا اليوم، وسط حضور كبير من زملائه في الفرق التي لعب لها، إلى جانب مسؤولي نادي الزمالك وعدد من نجوم الكرة المصرية وأفراد عائلته ومحبيه، الجنازة ستكون لحظة وداع مؤثرة للاعب لطالما عرف عنه التواضع وحسن الخلق، وارتبط اسمه بأخلاقيات الملاعب.

من هو إبراهيم شيكا؟

لمن لا يعرف، فإن إبراهيم الجمال، الشهير بـ”شيكا”، هو لاعب مصري من مواليد عام 1997، بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، حيث لعب في مركز الظهير الأيسر. 

أطلق عليه لقب “شيكا” بسبب تشابه أسلوبه في اللعب مع محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك الحالي، الذي اعتبره قدوة فنية داخل الملاعب.

عندما بلغ سن الـ19 عامًا، انتقل إلى نادي المقاولون العرب، ثم انضم إلى صفوف طلائع الجيش، حيث واصل مسيرته في الدوري المصري، وشارك في العديد من المباريات الرسمية، قبل أن تتوقف مسيرته بشكل مفاجئ بسبب المرض.

إرث رياضي وإنساني

رغم قصر مشواره الكروي، فإن إبراهيم شيكا ترك خلفه أثرًا طيبًا في نفوس من تعاملوا معه، كان لاعبًا مخلصًا ومجتهدًا، وشابًا خلوقًا محبوبًا من زملائه ومدربيه. 

تميز شيكا بروحه القتالية داخل الملعب، وشغفه بكرة القدم التي لم تفارقه حتى في أصعب فترات مرضه، إذ كان يتابع المباريات ويعلّق على الأداء الفني رغم ألمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم شيكا وفاة ابراهيم شيكا وفاة الاعب ابراهيم شيكا إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق رحل عن عالمنا منذ قليل إبراهيم شيكا

مواد متعلقة

وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا بعد صراع مع السرطان

شيكا يقلص الفارق ويسجل هدف مصر الأول في مرمى جنوب إفريقيا للمحليين (صور)

زوجة اللاعب إبراهيم شيكا تعلن حجزه في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 12 أبريل 2025

وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا بعد صراع مع السرطان

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 12 أبريل 2025

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بالقاهرة والمحافظات

ترامب يتهم جنوب أفريقيا بارتكاب إبادة جماعية ضد البيض

أول رد من النصر الليبي على أنباء التفاوض مع شيكابالا

موعد مباراة مصر وأنجولا في ملحق تصفيات كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

بعد ارتفاع التضخم في مارس 2025.. نسب الزيادة في أسعار 8 سلع غذائية (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

توجه إلى مصيره المحتوم، "جيمس ويب" يوثق تفاصيل فناء كوكب بعيد

البيت الأبيض يضع لوحة أيقونية لترامب بعد نجاته من الاغتيال بدل صورة أوباما (فيديو)

حبس أم بريطانية بسبب إبعاد أطفالها عن استخدام الموبايل

المزيد

خدمات

المزيد

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه

قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوبر ماركت اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد ارتفاع التضخم في مارس 2025.. نسب الزيادة في أسعار 8 سلع غذائية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النحل في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 12 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية