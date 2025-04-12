وداع مبكر لإبراهيم شيكا.. وفاة لاعب الزمالك السابق بعد صراع مرير مع المرض.. صدمة في الوسط الرياضي.. وهذا موعد صلاة الجنازة

في فاجعة أحزنت عشاق كرة القدم المصرية، رحل عن عالمنا منذ قليل إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق، عن عمر لم يتجاوز 28 عامًا، بعد صراع طويل وشاق مع مرض السرطان، وتحديدًا سرطان المستقيم، الذي أرهق جسده النحيل وأنهى مسيرته داخل وخارج المستطيل الأخضر.

صدمة في الوسط الرياضي

خيم الحزن على الوسط الرياضي في مصر، بعد الإعلان عن وفاة شيكا، خاصة أن حالته الصحية كانت محل متابعة واهتمام من قبل جماهير الكرة، لاسيما جماهير نادي الزمالك التي رأت فيه موهبة واعدة ومقاتلًا داخل الملعب.

جاءت وفاته المفاجئة رغم معاناته الطويلة بمثابة صدمة مؤثرة لمحبيه وزملائه الذين تابعوا لحظات ضعفه وآلامه خلال الشهور الأخيرة.

معاناة طويلة مع المرض

كان إبراهيم شيكا قد شُخّص بإصابته بسرطان المستقيم قبل عدة أشهر، وخضع لمراحل علاج مكثفة، شملت جلسات كيماوية مؤلمة أثرت سلبًا على حالته البدنية والنفسية، ورغم تفاؤل بعض المقربين في البداية بقدرته على تجاوز المحنة، فإن المرض تفاقم بصورة مفاجئة خلال الأسابيع الأخيرة، ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل سريع، لينتقل إلى رحمة الله بعد معاناة شديدة.

تدهور الحالة الصحية وظهور صادم

أثارت مقاطع الفيديو التي ظهرت له خلال فترة مرضه تعاطفًا واسعًا، حيث بدا فيها في حالة إنهاك شديد، وقد خسر الكثير من وزنه، حتى وصفه البعض بـ”جلد على عظم”. ظهر شيكا ضعيفًا، فاقدًا لقوته المعتادة، عاجزًا عن النوم أو تناول الطعام، وفق ما ذكرته زوجته هبة التركي التي خرجت في أكثر من مناسبة عبر “تيك توك” تطلب الدعاء والمساعدة، موضحة أن الآلام كانت تمنعه من النوم، وكان يعيش على التغذية الوريدية فقط.

موعد الجنازة وتوديع الأحبة

من المنتظر أن تُقام صلاة الجنازة على إبراهيم شيكا اليوم، وسط حضور كبير من زملائه في الفرق التي لعب لها، إلى جانب مسؤولي نادي الزمالك وعدد من نجوم الكرة المصرية وأفراد عائلته ومحبيه، الجنازة ستكون لحظة وداع مؤثرة للاعب لطالما عرف عنه التواضع وحسن الخلق، وارتبط اسمه بأخلاقيات الملاعب.

من هو إبراهيم شيكا؟

لمن لا يعرف، فإن إبراهيم الجمال، الشهير بـ”شيكا”، هو لاعب مصري من مواليد عام 1997، بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، حيث لعب في مركز الظهير الأيسر.

أطلق عليه لقب “شيكا” بسبب تشابه أسلوبه في اللعب مع محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك الحالي، الذي اعتبره قدوة فنية داخل الملاعب.

عندما بلغ سن الـ19 عامًا، انتقل إلى نادي المقاولون العرب، ثم انضم إلى صفوف طلائع الجيش، حيث واصل مسيرته في الدوري المصري، وشارك في العديد من المباريات الرسمية، قبل أن تتوقف مسيرته بشكل مفاجئ بسبب المرض.

إرث رياضي وإنساني

رغم قصر مشواره الكروي، فإن إبراهيم شيكا ترك خلفه أثرًا طيبًا في نفوس من تعاملوا معه، كان لاعبًا مخلصًا ومجتهدًا، وشابًا خلوقًا محبوبًا من زملائه ومدربيه.

تميز شيكا بروحه القتالية داخل الملعب، وشغفه بكرة القدم التي لم تفارقه حتى في أصعب فترات مرضه، إذ كان يتابع المباريات ويعلّق على الأداء الفني رغم ألمه.

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