الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

لاعب نوتينجهام بعد تجديد عقد صلاح: الجميع في ورطة

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد أولا أنيا، لاعب نوتينجهام، أن تجديد محمد صلاح عقده مع ليفربول يُعد إشارة إلى نهاية الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول، مشيرًا إلى أن هذا الحدث سيضع الجميع في ورطة.


وقال‏ أولا أنيا - لاعب نوتينجهام: "صلاح جدد عقده؟ الدوري انتهى. الجميع في ورطة الآن".

ليفربول يعلن تجديد عقد صلاح

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي تجديد تعاقد لاعبه الدولي المصري محمد صلاح من أجل الاستمرار في صفوف الفريق لما بعد يونيو 2025 بعد فترة طويلة من الجدل حول مستقبل اللاعب.

وقال نادي ليفربول في موقعه الرسمي صباح اليوم الجمعة إن جناحه المخضرم الذي تمتع بموسم ناجح مع الفريق وقع على العقد الجديد ليربط مستقبله بقميص الريدز للفترة المقبلة.
وحسب ما أعلن ليفربول اليوم فلن يكتفي محمد صلاح بثمان سنوات لعبها مع الفريق وسيكون جزءًا من خطط أرني سلوت المدير الفني للفريق خلال السنوات المقبلة.
ولم يعلن الريدز بعد عن تفاصيل عقد محمد صلاح الجديد مع الفريق سواء من حيث المدة أو الجانب المادي.

ونجح محمد صلاح - 32 عامًا - خلال الموسم الحالي 2024-2025 في التأكيد على جدارته بالاستمرار بين أفضل لاعبي العالم من خلال ظهوره المميز في الملعب.

وانتقل محمد صلاح إلى نادي ليفربول الإنجليزي، في صيف 2017، قادمًا من صفوف روما الإيطالي، وما زال عقده ساريًا مع الريدز حتى نهاية الموسم الجاري.

وتوج الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول بعدد 8 بطولات قبل نهائي كأس الرابطة وبطولة مع تشيلسي وبطولتين مع بازل السويسري.

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