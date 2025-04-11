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رياضة

أبرزها ليفربول ووست هام، مواعيد مباريات الجولة الـ 32 بالدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة
مواعيد مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تنطلق غدا السبت مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 5 مباريات وتختتم الجولة يوم الاثنين المقبل بمواجهة واحدة.

مواعيد مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي 

السبت  12 أبريل 2025

مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس - 1:30 ظهرًا
ساوثهامبتون ضد أستون فيلا - 4 مساءً
نوتينجهام فورست ضد إيفرتون - 4 مساءً
برايتون ضد ليستر سيتي - 4 مساءً
آرسنال ضد برينتفورد - 6:30 مساءً

الأحد 13 أبريل 2025


تشيلسي ضد إبسويتش تاون - 3 مساءً
ليفربول ضد وست هام يونايتد - 3 مساءً
وولفرهامبتون ضد توتنهام - 3 مساءً
نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد - 5:30 مساءً

الإثنين 14 أبريل 2025


بورنموث ضد فولهام - 9 مساءً

 

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل الجولة 32 من من عمر المسابقة برصيد 73 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه آرسنال، بينما تتبقى 7 مباريات لكل منهما.

ولا تزال هناك فرصة للجانرز بتحقيق اللقب، لكن بسيناريو معقد للغاية وهو الفوز في جميع مبارياته المقبلة مع تعثر ليفربول بالخسارة في 4 مباريات.

في المقابل يحتاج الريدز إلى الفوز في 4 مباريات من أصل 7 للوصول إلى النقطة 85 وهي النقطة التي يستحيل أن يصل لها آرسنال، وتضمن رسميًا فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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