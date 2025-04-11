أبرزها ليفربول ووست هام، مواعيد مباريات الجولة الـ 32 بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تنطلق غدا السبت مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 5 مباريات وتختتم الجولة يوم الاثنين المقبل بمواجهة واحدة.

مواعيد مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي

السبت 12 أبريل 2025

مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس - 1:30 ظهرًا

ساوثهامبتون ضد أستون فيلا - 4 مساءً

نوتينجهام فورست ضد إيفرتون - 4 مساءً

برايتون ضد ليستر سيتي - 4 مساءً

آرسنال ضد برينتفورد - 6:30 مساءً

الأحد 13 أبريل 2025



تشيلسي ضد إبسويتش تاون - 3 مساءً

ليفربول ضد وست هام يونايتد - 3 مساءً

وولفرهامبتون ضد توتنهام - 3 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد - 5:30 مساءً

الإثنين 14 أبريل 2025



بورنموث ضد فولهام - 9 مساءً

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل الجولة 32 من من عمر المسابقة برصيد 73 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه آرسنال، بينما تتبقى 7 مباريات لكل منهما.

ولا تزال هناك فرصة للجانرز بتحقيق اللقب، لكن بسيناريو معقد للغاية وهو الفوز في جميع مبارياته المقبلة مع تعثر ليفربول بالخسارة في 4 مباريات.

في المقابل يحتاج الريدز إلى الفوز في 4 مباريات من أصل 7 للوصول إلى النقطة 85 وهي النقطة التي يستحيل أن يصل لها آرسنال، وتضمن رسميًا فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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