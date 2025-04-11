بعد تجديد عقده، أرقام قياسية في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تجديد تعاقد لاعبه الدوري المصري محمد صلاح من أجل الاستمرار في صفوف الفريق لما بعد يونيو 2025، بعد فترة طويلة من الجدل حول مستقبل اللاعب.

محمد صلاح حقق العديد من الإنجازات القياسية مع نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، نبرز أهمها في السطور التالية.



أرقام قياسية لـ محمد صلاح مع ليفربول



- أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفًا في 8 مواسم متتالية: يُعد محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز.



- أول لاعب يسجل أو يصنع في 10 مباريات متتالية أو أكثر 3 مرات: صلاح يتصدر هذا الإنجاز في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.



- أكثر عدد المساهمات التهديفية في موسم واحد: عادل محمد صلاح الرقم القياسي بـ 44 مساهمة تهديفية في موسم واحد من 38 مباراة.



- أكبر عدد من الأهداف سجلها لاعب أجنبي: عادل صلاح الرقم القياسي بـ 184 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.



- أكبر عدد من المساهمات التهديفية خارج أرضه: حقق صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا بـ 27 مساهمة تهديفية خارج أرضه في موسم واحد.



- أكبر عدد من جوائز أفضل لاعب: عادل صلاح الرقم القياسي بـ 7 جوائز لأفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.



- أول لاعب يساهم في أكثر من 40 هدفًا في موسمين مختلفين: صلاح يحقق هذا الإنجاز الفريد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.



- أول لاعب يشارك بشكل مباشر في 50 هدفًا في جميع المسابقات: صلاح يحقق هذا الإنجاز في موسم 2024/2025.



- أكبر عدد من الأهداف للاعب في موسم واحد: سجل صلاح وصنع في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو أكبر عدد منذ ليونيل ميسي في موسم 2014/2015.



- أكثر من قدم تمريرات حاسمة في موسم واحد: قدم صلاح 17 تمريرة حاسمة في موسم 2024/2025، أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول.



- أول لاعب يسجل ويصنع في كلتا المباراتين ضد حامل اللقب: صلاح يحقق هذا الإنجاز في موسم واحد.



- أول لاعب يسجل 25 هدفًا أو أكثر ويقدم 15 تمريرة حاسمة أو أكثر: صلاح يحقق هذا الإنجاز في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تستعرض فيتو فى السطور التالية عدد بطولات محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده رسميًا.

عدد بطولات محمد صلاح مع ليفربول

دوري أبطال أوروبا موسم 2018 – 2019.

الدوري الإنجليزي موسم 2019 – 2020.

السوبر الأوروبي موسم 2019 – 2020.

كأس العالم للأندية 2020.

كأس الاتحاد الإنجليزي 2022.

كأس الرابطة الإنجليزية عامى 2022 و2024.

كأس الدرع الخيرية 2023.

أعلن نادي ليفربول، تقديم خدمة مجانية لجماهيره احتفالًا بالعقد الجديد للدولي المصري محمد صلاح بطباعة قميصه “M. Salah – 11” مجانًا للجمهور على جميع قمصان موسم 2024-2025.

وقال النادي الإنجليزي عبر بيان رسمي لجمهوره: “سواءً كنتم ترغبون في اقتناء أحدث طقم أساسي أو إضافة قميص جديد إلى مجموعتكم، فهذا هو الوقت الأمثل للحصول على قميص صلاح بعد أن مدد النجم المصري عقده رسميًا مع الريدز”.

وأكد النادي أن هذا العرض الخاص بقميص محمد صلاح سينتهي يوم الإثنين 14 أبريل الجاري في إطار احتفالات ليفربول بتجديد عقد الملك المصري.

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