الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد تجديد عقده، أرقام قياسية في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تجديد تعاقد لاعبه الدوري المصري محمد صلاح من أجل الاستمرار في صفوف الفريق لما بعد يونيو 2025، بعد فترة طويلة من الجدل حول مستقبل اللاعب.

محمد صلاح حقق العديد من الإنجازات القياسية مع نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، نبرز أهمها في السطور التالية. 


أرقام قياسية لـ محمد صلاح مع ليفربول


- أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفًا في 8 مواسم متتالية: يُعد محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز.


- أول لاعب يسجل أو يصنع في 10 مباريات متتالية أو أكثر 3 مرات: صلاح يتصدر هذا الإنجاز في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.


- أكثر عدد المساهمات التهديفية في موسم واحد: عادل محمد صلاح الرقم القياسي بـ 44 مساهمة تهديفية في موسم واحد من 38 مباراة.


- أكبر عدد من الأهداف سجلها لاعب أجنبي: عادل صلاح الرقم القياسي بـ 184 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.


- أكبر عدد من المساهمات التهديفية خارج أرضه: حقق صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا بـ 27 مساهمة تهديفية خارج أرضه في موسم واحد.


- أكبر عدد من جوائز أفضل لاعب: عادل صلاح الرقم القياسي بـ 7 جوائز لأفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.


- أول لاعب يساهم في أكثر من 40 هدفًا في موسمين مختلفين: صلاح يحقق هذا الإنجاز الفريد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.


- أول لاعب يشارك بشكل مباشر في 50 هدفًا في جميع المسابقات: صلاح يحقق هذا الإنجاز في موسم 2024/2025.


- أكبر عدد من الأهداف للاعب في موسم واحد: سجل صلاح وصنع في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو أكبر عدد منذ ليونيل ميسي في موسم 2014/2015.


- أكثر من قدم تمريرات حاسمة في موسم واحد: قدم صلاح 17 تمريرة حاسمة في موسم 2024/2025، أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول.


- أول لاعب يسجل ويصنع في كلتا المباراتين ضد حامل اللقب: صلاح يحقق هذا الإنجاز في موسم واحد.


- أول لاعب يسجل 25 هدفًا أو أكثر ويقدم 15 تمريرة حاسمة أو أكثر: صلاح يحقق هذا الإنجاز في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تستعرض فيتو فى السطور التالية عدد بطولات محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده رسميًا.

عدد بطولات محمد صلاح مع ليفربول

دوري أبطال أوروبا موسم 2018 – 2019.
الدوري الإنجليزي موسم 2019 – 2020.
السوبر الأوروبي موسم 2019 – 2020.
كأس العالم للأندية 2020.
كأس الاتحاد الإنجليزي 2022.
كأس الرابطة الإنجليزية عامى 2022 و2024.
كأس الدرع الخيرية 2023.

 

أعلن نادي ليفربول، تقديم خدمة مجانية لجماهيره احتفالًا بالعقد الجديد للدولي المصري محمد صلاح بطباعة قميصه “M. Salah – 11” مجانًا للجمهور على جميع قمصان موسم 2024-2025.

وقال النادي الإنجليزي عبر بيان رسمي لجمهوره: “سواءً كنتم ترغبون في اقتناء أحدث طقم أساسي أو إضافة قميص جديد إلى مجموعتكم، فهذا هو الوقت الأمثل للحصول على قميص صلاح بعد أن مدد النجم المصري عقده رسميًا مع الريدز”.

وأكد النادي أن هذا العرض الخاص بقميص محمد صلاح سينتهي يوم الإثنين 14 أبريل الجاري في إطار احتفالات ليفربول بتجديد عقد الملك المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللاعب محمد صلاح الممتاز المصري محمد صلاح بطولات محمد صلاح ليفربول في الدوري الإنجليزي محمد صلاح مع ليفربول محمد صلاح موسم 2024-2025 نادي ليفربول الإنجليزي نادي ليفربول

مواد متعلقة

الأهلي يوافق على رحيل وسام أبو علي عقب مونديال الأندية

ليفربول يواصل احتفاله بتجديد صلاح: هنا آنفيلد.. هنا منبع الأساطير

سلوت يتحدث عن تواضع محمد صلاح وما قدمه ليفربول للفرعون المصري

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

قفزة جنونية في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن بديل زيزو

الأهلي يوافق على رحيل وسام أبو علي عقب مونديال الأندية

أول تحرك برلماني بعد الزيادة الجديدة لسعر البنزين

20 جنيها للأتوبيسات المكيفة، التعريفة الجديدة للنقل العام والجماعي

خبير بترولي يكشف عن أسعار الوقود بنهاية 2025

أول رد من الزمالك على رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

منوعات

المزيد

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

تعريفة التاكسي الأبيض الجديدة 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الصلاة عماد الدين، تعرف على شروط صحتها وأهميتها في الإسلام

موسم الحج 2025، تعرف على أنواع الإحرام في الحج والفرق بينها في الإسلام

تفسير حلم الحريق في المنام وعلاقته بتحقيق مكانة بين الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية