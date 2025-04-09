المركزي الصيني يطلب من البنوك الكبرى خفض استثماراتها بالدولار

دعت الصين إلى حوار متكافئ مع الولايات المتحدة لحل الخلافات التجارية بحسب خبر عاجل قناة القاهرة الإخبارية.

إتخاذ تدابير حازمة وصارمة ردا على الرسوم الجمركية

وتوعدت الصين باتخاذ تدابير حازمة وصارمة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

وقالت مصادر بحسب وكالة رويترز إن البنك المركزي الصيني طلب من البنوك الكبرى المملوكة للدولة خفض استثماراتها بالدولار الأمريكي.

الصين لن تلجأ إلى خفض قيمة اليوان بشكل حاد وفوري

وأوضح المصدر أن البنك المركزي الصيني لن يلجأ إلى خفض قيمة اليوان بشكل حاد وفوري لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.

جدير بالذكر أن البيت الأبيض أعلن ، مساء أمس الثلاثاء، أن الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 104% على الصين دخلت حيز التنفيذ، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية» الإخبارية.

رسوم ترامب الجمركية

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين تريد بشدة أن تعقد صفقة مع الولايات المتحدة لكنها لا تعرف كيف تبدأها.

جاء ذلك في تصريحات لترامب تعليقا على مكالمته مع القائم بأعمال رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دك سو على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 25% على حليفه الآسيوي.

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