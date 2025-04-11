البيت الأبيض: ترامب منفتح على التوصل لاتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضح أنه منفتح على التوصل لاتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات إلى بلاده، تسير على نحو ممتاز.

جاء ذلك وفقا لما كتبه ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، حيث تابع: "إننا نسير بخطى ممتازة في تطبيق سياسة الرسوم الجمركية. هو أمر مثير للولايات المتحدة والعالم! تسير الأمور بسرعة".

وكانت وزارة التجارة الصينية قد دعت الولايات المتحدة في وقت مبكر اليوم إلى إلغاء الرسوم الجمركية وتصحيح أخطاء الولايات المتحدة بالكامل، وقال الرئيس الصيني شي جين بينج في أول تعليق له على الحرب التجارية مع الولايات المتحدة إن "الصين لا تخاف ومواجهة العالم تؤدي إلى عزلة من يقدم على المواجهة".

وأكد مسئول في البيت الأبيض لشبكة CNBC أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية بلغ فعليا 145%، وأشارت الشبكة إلى أن الأمر التنفيذي الأخير للرئيس الأمريكي يرفع الرسوم الجمركية على بكين من 84% إلى 125%، مضافا إليها الرسوم الجمركية بنسبة 20% التي فرضها ترامب سابقا على الصين.

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