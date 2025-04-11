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رياضة

رؤوف خليف معلقا على مباراة بيراميدز والأهلي بـ قمة الدوري المصري

الأهلي وبيراميدز،
الأهلي وبيراميدز، فيتو

مباراة بيراميدز والأهلي، تم اختيار المعلق رؤوف خليف معلقًا على مباراة بيراميدز والأهلي المقرر إقامتها غدا السبت في قمة الجولة الثانية من المرحلة النهائية لحسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعلق رؤوف خليف على مباراة بيراميدز والأهلي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري. 

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

موعد مباراة بيراميدز والأهلي والقنوات الناقلة 

 ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز غدًا السبت في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.  

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة. 

وتأتي القمة المرتقبة بعد تأهل الفريقين إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يلعب الأهلي ضد صن داونز، فيما يصطدم بيراميدز بأورلاندو بايرتس.

حكام مباراة بيراميدز والأهلي 

الدوري المصري، وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

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