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رياضة

المران الختامي لبيراميدز استعدادا لقمة الأهلي (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

اختتم فريق بيراميدز تدريباته مساء أمس الجمعة استعدادًا لمواجهة الأهلي اليوم السبت بقمة الدوري الممتاز.

وخاض بيراميدز مرانه الختامي على إستاد الدفاع الجوي قبل الدخول في معسكر مغلق يمتد حتى موعد المباراة.

وشهد مران الفريق حالة من التركيز للاعبين والجهاز الفني.

 

موعد مباراة بيراميدز والأهلي والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي وبيراميدز اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

 

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

 

حكام مباراة بيراميدز والاهلي

الدوري المصري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

وتأتي القمة المرتقبة بعد تأهل الفريقين إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب الأهلي ضد صن داونز، فيما يصطدم بيراميدز بأورلاندو بايرتس.

 

 

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في جميع المسابقات

تعد مواجهة اليوم السبت الـ18 بتاريخ لقاءات الفريقين حيث سبق والتقيا في 17 مناسبة سابقة بجميع المسابقات.

ونجح النادي الأهلي بتحقيق الفوز في 8 مباريات بينما فاز بيراميدز 5 مرات وتعادل الفريقان في 4 لقاءات فقط. 

 

مواجهات الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتفوق الأهلي على بيراميدز في تاريخ مواجهتهما ببطولة الدوري، حيث التقيا في 13 مباراة، فاز بيراميدز 4 مرات وفاز المارد الأحمر 5 مرات وتعادلا 4 مرات.

 

مواجهات الأهلي وبيراميدز في كأس مصر 

وفي كأس مصر واجه الأهلي نظيره بيراميدز 3 مرات في البطولتين فاز الاحمر في مباراتين وفاز السماوي مرة واحدة.

وفاز الأهلي على بيراميدز مرة في كأس السوبر.

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