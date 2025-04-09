محاضرة للاعبي منتخب الناشئين عن المنشطات قبل مواجهة أنجولا

منتخب الناشئين، حرصت لجنة مكافحة المنشطات بالاتحاد المغربي لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي "كاف"، على تنظيم ندوة للاعبي منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا على هامش مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

تعريف اللاعبين بعض البنود الجديدة في لائحة المنشطات

وتضمنت الندوة التعريف ببعض البنود الجديدة الخاصة بالمنشطات من أجل توعية اللاعبين نظرُا لمشاركتهم في البطولات الرسمية سواءً مع المنتخبات أو الأندية.

وأشرف الدكتور عمرو طه طبيب منتخب الناشئين تحت 17 عامًا والدكتور محمد الششتاوي المسؤول عن العلاج الطبيعي على الندوة والحديث مع اللاعبين.

منتخب الناشئين يستعد لمواجهة أنجولا

في سياق متصل، واصل منتخب الناشئين تدريباته القوية استعدادًا لمواجهة أنجولا يوم السبت المقبل، في الملحق الذي يحدد المنتخب المتأهل منهما لكأس العالم للناشئين بقطر.

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