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رياضة

منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام أنجولا في الملحق المؤهل لمونديال الناشئين (صور)

منتخب الناشئين، فيتو
منتخب الناشئين، فيتو

انتهى الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني تحت 17 عاما أمام نظيره الأنجولي، في الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر.

 

منتخب مصر وأنجولا

منتخب الناشئين، يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، لخوض مواجهة مصيرية أمام منتخب أنجولا، في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتقام المباراة في التاسعة مساء السبت المقبل، في إطار مواجهتي الملحق المؤهل لكأس العالم تحت 17 عاما، بين أصحاب المركز الثالث في مجموعات الدور الأول، بكأس الأمم الأفريقية في المغرب.

المنتخب الوطني تحت 17 عاما بالقميص الأحمر أمام أنجولا

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر، الشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب أنجولا القميص الأبيض، الشورت الأسود والجورب الأبيض.

حضر الاجتماع وليد مهدي المدير الإداري للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، الدكتور عمرو طه طبيب المنتخب وعمر رواش المنسق الأمني.

 

 

 

وحقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا ثمينا على الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما في ختام دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للناشئين، المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.

 

أنجولا تفوز على أفريقيا الوسطى

حقق منتخب أنجولا للناشئين فوزا ساحقا على نظيره إفريقيا الوسطى بستة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لكأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل. 

رسميا.. أنجولا تواجه مصر لحسم بطاقة المونديال

 فوز منتخب أنجولا على أفريقيا الوسطى رفع رصيده إلى 4 نقاط، احتل بها المركز الثالث بالمجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، ليلتقي رسميا مع منتخب مصر في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم للناشئين، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة لمونديال الناشئين بقطر. 

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