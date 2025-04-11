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رياضة

فارق كبير، الأهلي يتفوق على بيراميدز في القيمة السوقية

الاهلي وبيراميدز،
الاهلي وبيراميدز، فيتو

تتفاوت القيمة السوقية لفريقي الاهلي وبيراميدز لصالح الأحمر قبل، غدا السبت، في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لحسم بطل الدوري المصري الممتاز. 

القيمة السوقية للاهلي وبيراميدز

القيمة السوقية لفريق النادي الاهلي 33.90 مليون يورو اما القيمة السوقية لفريق بيراميدز 19.98 مليون يورو

موعد مباراة بيراميدز والأهلي والقنوات الناقلة 

 ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز غدا  السبت في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة. 

وتأتي القمة المرتقبة بعد تأهل الفريقين إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يلعب الأهلي ضد صن داونز، فيما يصطدم بيراميدز بأورلاندو بايرتس.

الدوري المصري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

 ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة ٤-٣ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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