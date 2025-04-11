منظمة الصحة: مخزون الأدوية في غزة وصل إلى مستويات خطيرة

قالت منظمة الصحة العالمية إن مخزونات الأدوية في قطاع غزة وصلت إلى مستويات منخفضة وخطيرة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الطبية.

الصحة العالمية تدعو إلى الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إلى الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مدفعية الاحتلال تجدد قصفها للمناطق الشرقية من مدينة غزة

وجددت المدفعية الإسرائيلية أمس قصفها للمناطق الشرقية من مدينة غزة، بحسب خبر عاجل لـ سكاى نيوز عربية نقلًا عن إعلام فلسطيني.

ترامب يمهل رئيس وزراء الاحتلال أسبوعين لوقف الحرب

وكانت قد أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمهل رئيس وزراء الاحتلال إسرائيل بنيامين نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في غزة.

اجتماع نتنياهو مع ترامب فى البيت الأبيض

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية: "بعد يوم واحد من اجتماعه في البيت الأبيض مع دونالد ترامب، اختار رئيس الوزراء نتنياهو تسليط الضوء على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع قضية الرهائن الـ59 المحتجزين لدى حماس في غزة".

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