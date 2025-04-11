الدوري السعودي، الهلال يتأخر أمام الاتفاق بهدف في الشوط الأول

تأخر فريق الهلال أمام نظيره الاتفاق بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم في إطار مباريات الجولة 27، من منافسات بطولة الدوري السعودي، على ملعب استاد إيجو ملعب فريق الاتفاق في الدمام.

وسجل جواو كوستا هدف التقدم لفريق الاتفاق في الدقيقة 45+6.

ويغيب عن صفوف فريق الهلال في هذه المباراة كل من؛ البرتغالي جواو كانسيلو، والسعودي سالم الدوسري بسبب الاصابة، بينما يغيب البرتغالي روبن نيفيز بسبب تراكم الإنذارات.

تشكيل فريق الهلال أمام الاتفاق

تشكيل فريق الاتفاق أمام الهلال

فيما كشفت تقارير صحفية، عن خطوة عاجلة من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، من أجل خطف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من الهلال السعودي، لقيادة منتخب البرازيل بعد الإطاحة بالمدرب دوريفال جونيور.

وترددت أنباء مؤخرا حول موافقة جيسوس على عرض تدريب منتخب البرازيل، لكنه اشترط البقاء حتى نهاية الموسم الجاري.

الاتحاد البرازيلي يعتزم شراء مدة عقد جيسوس مع الهلال السعودي

ويستهدف الاتحاد البرازيلي التعاقد مع المدير الفني الجديد بشكل عاجل من أجل الاستعداد بقوة لمعسكر يونيو المقبل.

وبناء على ذلك، قالت شبكة "UOL" البرازيلية، إن "الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بات مستعدا لشراء المدة المتبقية في عقد جيسوس مع الهلال التي تبلغ 2.5 مليون يورو".

وأوضحت "في حال تم التوصل لاتفاق، سيتم دفع هذا المبلغ، ومن ثم التعاقد مع جيسوس".

وإذا غادر جيسوس النادي الأزرق قبل يونيو المقبل، فلن يشارك بمونديال الأندية.

وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن يوقع جيسوس عقده مع البرازيل حتى نهاية المشاركة في كأس العالم 2026".

وبينت أنه "سيتقاضى 20% من الراتب الحالي الذي يحصل عليه مع الهلال".

جدير بالذكر أن جيسوس يرغب في التضحية بالمشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة، من أجل قيادة المنتخب البرازيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.