الأربعاء 09 أبريل 2025
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رياضة

خطوة جديدة تقرب جيسوس من تدريب منتخب البرازيل

المدرب البرتغالي
المدرب البرتغالي جورجي جيسوس

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن خطوة عاجلة من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، من أجل خطف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من الهلال السعودي، لقيادة منتخب البرازيل بعد الإطاحة بالمدرب دوريفال جونيور.

وترددت أنباء مؤخرا حول موافقة جيسوس على عرض تدريب منتخب البرازيل، لكنه اشترط البقاء حتى نهاية الموسم الجاري.

الاتحاد البرازيلي يعتزم شراء مدة عقد جيسوس مع الهلال السعودي 

ويستهدف الاتحاد البرازيلي التعاقد مع المدير الفني الجديد بشكل عاجل من أجل الاستعداد بقوة لمعسكر يونيو المقبل.

وبناء على ذلك، قالت شبكة "UOL" البرازيلية، إن "الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بات مستعدا لشراء المدة المتبقية في عقد جيسوس مع الهلال التي تبلغ 2.5 مليون يورو".

وأوضحت "في حال تم التوصل لاتفاق، سيتم دفع هذا المبلغ، ومن ثم التعاقد مع جيسوس".

وإذا غادر جيسوس النادي الأزرق قبل يونيو المقبل، فلن يشارك بمونديال الأندية.

وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن يوقع جيسوس عقده مع البرازيل حتى نهاية المشاركة في كأس العالم 2026".

وبينت أنه "سيتقاضى 20% من الراتب الحالي الذي يحصل عليه مع الهلال".

جدير بالذكر أن جيسوس يرغب في التضحية بالمشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة، من أجل قيادة المنتخب البرازيلي.

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