ليست المرة الأولى، جنوب أفريقيا تحرم بيراميدز من خدمات ماييلي أمام أورلاندو

باتت فرص الكونغولي فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز في السفر رفقة بعثة فريقه إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا منعدمة.

يأتي ذلك بسبب وجود أزمة سياسية بين الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا وهو ما يتطلب استخراج أوراق معينة تستغرق مدة أطول في استخراجها.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض لها ماييلي من تلك المعاملة من جنوب أفريقيا فقد سبق ومنع الهداف الدولي الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم فريق بيراميدز من الانضمام للبعثة التي كانت متواجدة فى مدينة بريتوريا استعدادا لخوض مباراة صن داونز فى إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا في ديسمبر 2023



ورفضت السلطات فى جنوب أفريقيا وقتها منح تأشيرة الدخول للمهاجم الدولى الكونغولى من أجل الدخول ومرافقة البعثة فى بريتوريا واضطر اللاعب بعد وصوله مع بعثة بيراميدز قادما من موريتانيا للسفر إلى تنزانيا على أمل حل مشكلة التأشيرة والعودة مرة أخرى إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز.



كما رفضت سفارة جنوب أفريقيا فى القاهرة وقتها إصدار تأشيرة السفر لجنوب أفريقيا للاعب رغم تقديم بيراميدز لكل الطلبات والأوراق المطلوبة لإنهاء الأزمة، إلا أن مسئولى السفارة رفضوا دون إبداء أسباب.



وضرب فريق بيراميدز موعدا مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ممنوع سفر الأجانب بيراميدز إلى جنوب افريقيا

وأخطرت سفارة جنوب إفريقيا في مصر مسئولي بيراميدز بعدم سفر أي أجنبي بالفريق إلى جنوب أفريقيا لا يتوفر فيه الشروط التي تسمح له باستخراج تأشيرات السفر إلى بلدهم.

بيراميدز مهدد بالسفر إلى جنوب أفريقيا بدون الجهاز الفني

وأصبح بيراميدز مهدد بالسفر إلى جنوب إفريقيا بدون الجهاز الفني والخماسي الأجنبي

شروط السفر إلى جنوب أفريقيا

وتتمثل شروط السفر إلى جنوب أفريقيا في:

إثبات إقامة الأجنبي في مصر

وجود حساب بنكي منفصل بعيدا عن حساب النادي.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس في نصف نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وأورلاندو بيراتس يوم 18 أو 19 أبريل الجاري على أرضية ملعب أورلاندو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب بيراميدز يوم 25 أو 26 أبريل الجاري.

فرق المربع الذهبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتأهل الأهلي لدور نصف نهائي أبطال أفريقيا على حساب الهلال السوداني في ربع النهائي بهدفين دون رد بمجموع المواجهتين.

وصعد بيراميدز لأول مرة في تاريخه على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة 3-4 بمجموع المباراتين.

وتأهل ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي على حساب الترجي التونسي وصيف النسخة الماضية بعد الفوز بهدف دون رد بمجموع المباراتين.

وتأهل أورلاندو لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والعودة مع مولودية الجزائر بهدف دون رد.

مباريات نهائي دوري الأبطال

وتقام منافسات نصف النهائي بنظام خروج المغلوب بجولتي الذهاب والإياب، حيث يستقبل صن داونز منافسه الأهلي كما يستضيف أورلاندو منافسه بيراميدز أحد يومي 18 و19 أبريل الجاري.

وتقام جولة الإياب في مصر أحد يومي 25 و26 من الشهر ذاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.