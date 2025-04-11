الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليست المرة الأولى، جنوب أفريقيا تحرم بيراميدز من خدمات ماييلي أمام أورلاندو

ماييلي. فيتو
ماييلي. فيتو

باتت فرص الكونغولي فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز في السفر رفقة بعثة فريقه إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا منعدمة.

يأتي ذلك بسبب وجود أزمة سياسية بين الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا وهو ما يتطلب استخراج أوراق معينة تستغرق مدة أطول في استخراجها.

 

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض لها ماييلي من تلك المعاملة من جنوب أفريقيا فقد سبق ومنع الهداف الدولي الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم فريق بيراميدز من الانضمام للبعثة التي كانت متواجدة فى مدينة بريتوريا استعدادا لخوض مباراة صن داونز فى إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا في ديسمبر 2023

ورفضت السلطات فى جنوب أفريقيا وقتها منح تأشيرة الدخول للمهاجم الدولى الكونغولى من أجل الدخول ومرافقة البعثة فى بريتوريا واضطر اللاعب بعد وصوله مع بعثة بيراميدز قادما من موريتانيا للسفر إلى تنزانيا على أمل حل مشكلة التأشيرة والعودة مرة أخرى إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز.

كما رفضت سفارة جنوب أفريقيا فى القاهرة وقتها إصدار تأشيرة السفر لجنوب أفريقيا للاعب رغم تقديم بيراميدز لكل الطلبات والأوراق المطلوبة لإنهاء الأزمة، إلا أن مسئولى السفارة رفضوا دون إبداء أسباب.

 وضرب فريق بيراميدز موعدا مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

ممنوع سفر الأجانب بيراميدز إلى جنوب افريقيا 

وأخطرت سفارة جنوب إفريقيا في مصر مسئولي بيراميدز بعدم سفر أي أجنبي بالفريق إلى جنوب أفريقيا لا يتوفر فيه الشروط التي تسمح له باستخراج تأشيرات السفر إلى بلدهم.

بيراميدز مهدد بالسفر إلى جنوب أفريقيا بدون الجهاز الفني 

وأصبح بيراميدز مهدد بالسفر إلى جنوب إفريقيا بدون الجهاز الفني والخماسي الأجنبي 

شروط السفر إلى جنوب أفريقيا 

وتتمثل شروط السفر إلى جنوب أفريقيا في: 

إثبات إقامة الأجنبي في مصر

وجود حساب بنكي منفصل بعيدا عن حساب النادي.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس في نصف نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين  بيراميدز وأورلاندو بيراتس يوم 18 أو 19 أبريل الجاري على أرضية ملعب أورلاندو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب بيراميدز يوم 25 أو 26 أبريل الجاري.

فرق المربع الذهبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

 

وتأهل الأهلي لدور نصف نهائي أبطال أفريقيا على حساب الهلال السوداني في ربع النهائي بهدفين دون رد بمجموع المواجهتين.
وصعد بيراميدز لأول مرة في تاريخه على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة 3-4 بمجموع المباراتين.

وتأهل ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي على حساب الترجي التونسي وصيف النسخة الماضية بعد الفوز بهدف دون رد بمجموع المباراتين.

وتأهل أورلاندو لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والعودة مع مولودية الجزائر بهدف دون رد.

مباريات نهائي دوري الأبطال

وتقام منافسات نصف النهائي بنظام خروج المغلوب بجولتي الذهاب والإياب، حيث يستقبل صن داونز منافسه الأهلي كما يستضيف أورلاندو منافسه بيراميدز أحد يومي 18 و19 أبريل الجاري.

وتقام جولة الإياب في مصر أحد يومي 25 و26 من الشهر ذاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز ماييلي جنوب أفريقيا دوري أبطال أفريقيا اورلاندو بيراتس موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو

مواد متعلقة

أزمة في بيراميدز بسبب تأشيرات السفر استعدادا لمباراته أمام أورلاندو بدوري الأبطال

بمشاركة النني، عجمان يخطف تعادلا صعبا من الجزيرة بالدوري الإماراتي

بمشاركة النني، الجزيرة يتقدم على عجمان بهدف في الشوط الأول بالدوري الإماراتي

الأهلي الثاني وبيراميدز الأخير.. 110.94 مليون يورو تتنافس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

وصول بعثة المصري إلى مطار القاهرة بعد توديع الكونفدرالية

تأكد غياب رمضان صبحي وإبراهيم عادل وتوريه عن مواجهة بيراميدز والأهلي

منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام أنجولا في الملحق المؤهل لمونديال الناشئين (صور)

أوفا يقود تشكيل إنبي أمام مودرن سبورت بالدوري

الأكثر قراءة

الديب فريزر تحول إلى نعش، القصة الكاملة لمقتل جزار داخل محله بالهرم

الجنون يصيب أسعار الذهب، وعيار 18 يتخطى الـ 4000 جنيه اليوم الجمعة

الكهرباء تحسم الجدل حول مصير شرائح الاستهلاك بعد رفع أسعار البنزين والسولار

أزمة في بيراميدز بسبب تأشيرات السفر استعدادا لمباراته أمام أورلاندو بدوري الأبطال

أمطار خفيفة ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

موعد مباراتي الأهلي أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 32

منوعات

المزيد

السلطات الجزائرية تحجز كمية ضخمة من الأحجار النيزكية

مخبأة في شحنة دجاج، ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بالسعودية

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 (آخر تحديث)

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من مفتي الجمهورية عن حماية الأسرة المصرية من الثقافات الوافدة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

حكم صيام يوم السبت في غير الفريضة وبدء الست من شوال به

هل يجوز الاعتماد على الإنترنت كمرجع ديني؟ علي جمعة يوضح الفرق بين الدين والتدين

المزيد
الجريدة الرسمية