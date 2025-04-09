نجم كوت ديفوار وآرسنال الإنجليزي يحصل على قميصي ماييلي وتوريه (صور)

حرص الأسطورة الإيفوارية إيمانويل إيبويه لاعب منتخب كوت ديفوار وأرسنال الإنجليزي على اقتناء قميصي الثنائي بلاتي توريه وفيستون ماييلي لاعبي نادي بيراميدز بعد نهاية مباراة الجيش الملكي في دوري الأبطال.

وتواجد إيبويه بصفته مساعد المنسق العام للمباراة التي جرت على الملعب الشرفي بمدينة مكناس المغربية، وحرص بعد نهاية اللقاء على التقاط الصور التذكارية مع بلاتي وماييلي والحصول على قميصيهما للذكرى.

بيراميدز يتأهل الي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة ٤-٣ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

وفاز فريق الجيش الملكي على نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل يوسف الفحلي هدف الجيش الملكي الأول في الدقيقة 8، وأضاف جويل بيه الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وبرغم الخسارة تأهل فريق بيراميدز إلى الدور نصف النهائي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، حيث فاز بيراميدز في الذهاب نتيجة 4-1.

وسجل فيستون مايلي هدفًا لصالح بيراميدز لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـVAR.

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