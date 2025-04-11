ترتيب محمد صلاح بين أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي

يتواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الثاني بقائمة أعلى اللاعبين أجرا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، حيث يحصل على راتب 400 ألف جنيه إسترليني.

بينما يتصدر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة أعلى اللاعبين أجرا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، حيث يحصل على راتب 525 ألف جنيه إسترليني.

قائمة اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي

إيرلينج هالاند 525 ألف جنيه إسترليني

محمد صلاح 400 ألف جنيه إسترليني

كيفين دي بروين 400 ألف جنيه إسترليني

كاسيميرو 350 ألف جنيه إسترليني

رحيم ستيرلينج 325 ألف جنيه إسترليني

ماركوس راشفورد 300 ألف جنيه إسترليني

برناردو سيلفا 300 ألف جنيه إسترليني

جاك جريليش 300 ألف جنيه إسترليني

برونو فرنانديز 300 ألف جنيه إسترليني

كاي هافرتز 280 ألف جنيه إسترليني

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