الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

ترتيب محمد صلاح بين أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يتواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الثاني بقائمة أعلى اللاعبين أجرا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، حيث يحصل على راتب 400 ألف جنيه إسترليني. 

بينما يتصدر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة أعلى اللاعبين أجرا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، حيث يحصل على راتب 525 ألف جنيه إسترليني.

قائمة اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي

إيرلينج هالاند 525 ألف جنيه إسترليني
محمد صلاح 400 ألف جنيه إسترليني
كيفين دي بروين 400 ألف جنيه إسترليني
كاسيميرو 350 ألف جنيه إسترليني
رحيم ستيرلينج 325 ألف جنيه إسترليني
ماركوس راشفورد 300 ألف جنيه إسترليني
برناردو سيلفا 300 ألف جنيه إسترليني
جاك جريليش 300 ألف جنيه إسترليني
برونو فرنانديز 300 ألف جنيه إسترليني
كاي هافرتز 280 ألف جنيه إسترليني

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