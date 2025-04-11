تدهور ثقة المستهلك الأمريكي لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال أبريل

أظهر مسح أجرته جامعة ميشيجان، اليوم الجمعة، أن ثقة المستهلك الأمريكي تدهورت بشكل أسوأ من المتوقع خلال الشهر الجاري، حيث وصل معدل التضخم المتوقع إلى أعلى مستوى له منذ العام 1981.

تدهور ثقة المستهلك الأمريكي

انخفضت قراءة المسح لمنتصف الشهر لثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى 50.8 نقطة، بتراجع عن 57 نقطة في مارس، وأقل من متوسط ​​توقعات Dow Jones البالغة 54.6 نقطة.

ويمثل هذا التحرك هبوطًا شهريًا بنسبة 10.9%، وانخفاضًا بنسبة 34.2% عن العام الماضي، وتعتبر هذه القراءة هي الأقل منذ يونيو 2022، وثاني أدنى قراءة في تاريخ المسح الذي يعود إلى العام 1952، بحسب شبكة CNBC عربية.

تراجع ثقة المستهلك بسبب توقعات التضخم

مع تراجع ثقة المستهلك، تصاعدت مخاوف التضخم، حيث قفزت توقعات المشاركين للتضخم بعد عام من الآن إلى 6.7%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر الثاني 1981 للتوقعات، وبزيادة عن توقعات بمعدل 5% في مارس.

وعلى مدى السنوات الخمس، ارتفعت التوقعات للتضخم إلى 4.4%، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن مارس، وهي الأعلى منذ يونيو 1991.

تدهور مؤشرات الظروف الاقتصادية

أظهرت مؤشرات أخرى في الاستطلاع تدهورًا أيضا، انخفض مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة إلى 56.5، بانخفاض قدره 11.4% عن مارس، كما تراجع مؤشر التوقعات إلى 47.2، بانخفاض قدره 10.3%، وهو أدنى مستوى له منذ مايو/ أيار 1980. وعلى أساس سنوي، انخفض المؤشران بنسبة 28.5% و37.9% على التوالي.

وانخفضت الأسهم الأمريكية عقب صدور التقرير، وزادت عوائد سندات الخزانة من المكاسب، ووفقا لمديرة الاستطلاع جوان هسو، طالت انخفاضات المعنويات جميع الفئات الديموغرافية، بما في ذلك العمر والدخل والانتماء السياسي.

وقالت هسو: "أبلغ المستهلكون عن عدة مؤشرات تحذيرية تزيد من خطر الركود: فقد استمرت توقعات ظروف العمل، والوضع المالي الشخصي، والدخل، والتضخم، وأسواق العمل في التدهور هذا الشهر، وبالإضافة إلى القراءات الأخرى، أظهر الاستطلاع ارتفاع مخاوف البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2009.

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