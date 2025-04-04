الجمعة 04 أبريل 2025
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خارج الحدود

الفيدرالي الأمريكي يرجح ارتفاع التضخم والبطالة بسبب رسوم ترامب

رئيس الاحتياطي الفيدرالي،
رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فيتو

حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، من أن الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستزيد على الأرجح التضخم خلال الشهور المقبلة، موضحا أن الرسوم أكبر من المتوقع وتخاطر بارتفاع التضخم ونمو أقل.

وبحسب "فرانس برس"، قال باول: إن التوقعات غير واضحة بدرجة كبيرة وسط مخاطر متزايدة من ارتفاع البطالة والتضخم.

ومع ذلك أكد باول أن "الاقتصاد الأمريكي لا يزال في وضع جيد رغم الضبابية الشديدة"، لافتا إلى أن "البيانات تشير إلى نمو راسخ وسوق عمل متزنة وتضخم قريب من هدف 2%".

 

وكان الرئيس الأمريكي قد حض رئيس الاحتياطي الفيدرالي، عبر منصته تروث سوشال، الجمعة، على خفض معدلات الفائدة.

وكتب الرئيس الأمريكي: "سيكون الوقت المثالي لرئيس الاحتياطي جيروم باول لخفض معدلات الفائدة، مؤكدا أن التضخم تراجع في الولايات المتحدة منذ عودته الى البيت الأبيض في يناير.

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الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الرئيس دونالد ترامب الرئيس الأمريكى الولايات المتحدة

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