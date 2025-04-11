الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

لقطات من توافد الزوار على حدائق الري بالقناطر الخيرية اليوم الجمعة

حدائق القناطر الخيرية،فيتو
حدائق القناطر الخيرية،فيتو

شهدت حدائق الرى المطورة بالقناطر الخيرية القليوبية، صباح اليوم الجمعة، أول أيام العطلات الرسمية بعد انتهاء فترة أعياد الفطر المبارك إقبالا كبيرا من قبل الزوار للاستمتاع بالمناظر الطبيعية وجمال نهر النيل.

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وافتتحَّ "محافظ القليوبية" خلال جولته بحدائق القناطر الخيرية في عيد الفطر  الماضي حديقة (أهالينا الجديدة) ليُصبح إجمالي عدد الحدائق الموجودة بالقناطر الخيرية 10 حدائق، وتقع حديقة أهالينا على مساحة 6.5 فدان وتتميز بأشجار التين البنغالية والمانوليا وبلحة الغيره المشهورة بالبلوط، وبعد الافتتاح  التقى بالمواطنين المُترددين عليها وحرص على إهدائهم الورود والهدايا احتفالًا بعيد الفطر المُبارك، كما نوه إلى أن المحافظة ستستخدم هذه الحديقة في إقامة معرض دائم الزهور خلال فصل الربيع.

حدائق القناطر الخيرية،فيتو
حدائق القناطر الخيرية،فيتو

حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية

وتفتح حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أبوابها لاستقبال المواطنين للاحتفال في السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء، حيث تألقت الحدائق في ثوبها الجديد بعد أعمال التطوير التي طالت الحدائق التي تشملها القناطر الخيرية، تحت إشراف وزارة الري والموارد المائية، وبأيدي عمال الحدائق والمهندسين، حيث تمت تلك الأعمال بالجهود الذاتية.

حدائق القناطر الخيرية،فيتو
حدائق القناطر الخيرية،فيتو
حدائق القناطر الخيرية،فيتو
حدائق القناطر الخيرية،فيتو
حدائق القناطر الخيرية،فيتو
حدائق القناطر الخيرية،فيتو
حدائق القناطر الخيرية،فيتو
حدائق القناطر الخيرية،فيتو
حدائق القناطر الخيرية،فيتو
حدائق القناطر الخيرية،فيتو

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