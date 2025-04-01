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محافظات

استمرار توافد المواطنين على حدائق القناطر في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

حدائق القناطر في
حدائق القناطر في ثاني أيام عيد الفطر،فيتو

شهدت حدائق القناطر الخيرية إقبالا كبيرا من المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك للاستمتاع بالمناظر الخلابة والطبيعة الساحرة.

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محافظ القليوبية يفتتح حديقة في عيد الفطر 

وافتتحَّ "محافظ القليوبية" خلال جولته بحدائق القناطر الخيرية في عيد الفطر حديقة (أهالينا الجديدة) ليُصبح إجمالي عدد الحدائق الموجودة بالقناطر الخيرية 10 حدائق، وتقع حديقة أهالينا على مساحة 6.5 فدان وتتميز بأشجار التين البنغالية والمانوليا وبلحة الغيره المشهورة بالبلوط، وبعد الافتتاح  التقى بالمواطنين المُترددين عليها وحرص على إهدائهم الورود والهدايا احتفالًا بعيد الفطر المُبارك، كما نوه إلى أن المحافظة ستستخدم هذه الحديقة في إقامة معرض دائم الزهور خلال فصل الربيع.

محافظ القليوبية يفتتح حديقة  بالقناطر في عيد الفطر 

واستكمل "محافظ القليوبية" جولته في عيد الفطر بتفقد حديقة عفلة للتأكُد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء يوم العيد بالمُتنزهات العامة وقد التقى بعددٍ من الأسر المترددين على الحدائق بالمدينة وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المُبارك وتمنى لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي مُقدمًا الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مُميزة لإستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.

واستكمل "محافظ القليوبية" جولته في عيد الفطر بتفقد حديقة عفلة للتأكُد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء العيد بالمُتنزهات العامة وقد التقى بعددٍ من الأسر المترددين على الحدائق بالمدينة وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المُبارك وتمنى لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي مُقدمًا الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مُميزة لإستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.

كما تفقد المحافظ عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف النهري والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترددين في حالة الطوارئ، موجهًا باستمرار التمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طارئ.

حداىق القناطر في ثان ايام عيد الفطر،فيتو 
حداىق القناطر في ثان ايام عيد الفطر،فيتو 
حداىق القناطر في ثان ايام عيد الفطر،فيتو 
حدائق القناطر في ثاني أيام عيد الفطر،فيتو 
حداىق القناطر في ثان ايام عيد الفطر،فيتو 
حدائق القناطر في ثاني أيام عيد الفطر،فيتو 
حداىق القناطر في ثان ايام عيد الفطر،فيتو 
حدائق القناطر في ثاني أيام عيد الفطر،فيتو 
حداىق القناطر في ثان ايام عيد الفطر،فيتو 
حدائق القناطر في ثاني أيام عيد الفطر،فيتو 
حداىق القناطر في ثان ايام عيد الفطر،فيتو 
حدائق القناطر في ثاني أيام عيد الفطر،فيتو 

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