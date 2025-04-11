لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

أتلف مكتب مكافحة المخدرات المركزي في لبنان اليوم الجمعة كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية.

وقال المكتب في بيان إن المواد المضبوطة التي تم تلفها هي على الشكل التالي:

65.5 كلج كوكايين.

13كلغ باز كوكايين.

2.636 كلج هيرويين.

354.3 كلج من مادّة حشيشة الكيف.

30.9 كلج من مادّة الماريجوانا.

7000249 حبة مخدرة كبتاغون.

88.1 كلج من مادة السيلفيا.

41.5 كلج بودرة ومواد مجهولة.

71895 حبة مهدئة.

1271 حبة MDMA.

12.6 كلج تبغ.

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