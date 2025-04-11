طارق قنديل: الأهلي جاهز لتنظيم بطولات إفريقيا لكرة اليد

حرص طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد رقم 32، وبطولة إفريقيا ‏للأندية أبطال الكؤوس «رجال وسيدات» رقم 41، في بداية كلمته خلال مراسم قرعة البطولة التي أجريت ‏اليوم بمقر النادي بالجزيرة على الترحيب بالدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة ‏اليد، والدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي وخالد فتحي رئيس الاتحاد المصري، .‏

وأكد قنديل حرص مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على استضافة البطولتين؛ نظرا لكون الأهلي، ضلعا رئيسيا ‏في بطولات أفريقيا، فضلا عن دور مصر الكبير والرائد في كافة المجالات على الصعيد القاري.‏

وأشار إلى أن مجلس الإدارة يولي البطولة أهمية كبيرة، وحرص على توجيه اللجنة العليا واللجان المعاونة لها، على ضرورة ‏تنظيم البطولة بشكل مثالي، استكمالا لتاريخ الأهلي المشرف في تنظيم البطولات القارية والعالمية.

وشدد قنديل على وضع كافة الإمكانات اللازمة من أجل توفير الأجواء المناسبة للفرق والبعثات المشاركة في البطولة التي تقام ‏في ضيافة الأهلي على مدار الأيام المقبلة.‏

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