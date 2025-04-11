الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طارق قنديل: الأهلي جاهز لتنظيم بطولات إفريقيا لكرة اليد

طارق قنديل
طارق قنديل

حرص طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد رقم 32، وبطولة إفريقيا ‏للأندية أبطال الكؤوس «رجال وسيدات» رقم 41، في بداية كلمته خلال مراسم قرعة البطولة التي أجريت ‏اليوم بمقر النادي بالجزيرة على الترحيب بالدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة ‏اليد، والدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي وخالد فتحي رئيس الاتحاد المصري، .‏

وأكد قنديل حرص مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على استضافة البطولتين؛ نظرا لكون الأهلي، ضلعا رئيسيا ‏في بطولات أفريقيا، فضلا عن دور مصر الكبير والرائد في كافة المجالات على الصعيد القاري.‏

وأشار إلى أن مجلس الإدارة يولي البطولة أهمية كبيرة، وحرص على توجيه اللجنة العليا واللجان المعاونة لها، على ضرورة ‏تنظيم البطولة بشكل مثالي، استكمالا لتاريخ الأهلي المشرف في تنظيم البطولات القارية والعالمية.

وشدد قنديل على وضع كافة الإمكانات اللازمة من أجل توفير الأجواء المناسبة للفرق والبعثات المشاركة في البطولة التي تقام ‏في ضيافة الأهلي على مدار الأيام المقبلة.‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السوبر الإفريقي لكرة اليد الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب الخطيب

مواد متعلقة

محمد الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي فى رحلة جنوب أفريقيا

الأهلي يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة بيراميدز

استعدادات الأهلي لقمة السبت.. كولر يضع خطة اقتحام حصون بيراميدز.. الاستقرار على تشكيل الأحمر.. وجراديشار يقود الهجوم

الأهلي يوافق على رحيل وسام أبو علي عقب مونديال الأندية

الأكثر قراءة

أول رد من الزمالك على أنباء رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

خناقة على أبواب المسجد، محافظ سوهاج يقدم مذكرة لرئيس الوزراء بعد مشاجرة نائبه والسكرتير العام

«إمشي يلا معندكش دم»، مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

العثور على جثة رضيعة تتدلى من شجرة بحبلها السري في بولاق الدكرور

لحظة تدخل قوات الحراسة في مشاجرة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

الأهلي يوافق على رحيل وسام أبو علي عقب مونديال الأندية

رد جديد من الزمالك حال رفض زيزو المثول للتحقيق

منوعات

المزيد

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أبرز ملاحظات البرلمان بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والفرح والسعادة

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

الصلاة عماد الدين، تعرف على شروط صحتها وأهميتها في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية