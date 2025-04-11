الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

الأهلي يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة بيراميدز

مران الأهلي
مران الأهلي

الأهلي، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم لمباراة بيراميدز المرتقبة غدا، حيث يدخل الأهلي معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الغد الحاسمة فى مشوار الدوري.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

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