استعدادات الأهلي لقمة السبت.. كولر يضع خطة اقتحام حصون بيراميدز.. الاستقرار على تشكيل الأحمر.. وجراديشار يقود الهجوم

الأهلي، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته، استعدادا لمواجهة بيراميدز المرتقبة غدا السبت فى الجولة الثانية من المرحلة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الخميس بعد العودة من موريتانيا أمس الأول عقب تخطي الهلال السوداني فى ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المرتقبة فى ربع نهائى البطولة الأفريقية.

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز غد السبت.



تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق

الهجوم: أشرف بن شرقي حسين الشحات وجراديشار.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق المنافس قبل مواجهة الفريقين المرتقبة غدا السبت، والتى يسعى فيها الأهلي لتحقيق النقاط الثلاث فى رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري التى يحمل الأحمر لقبها.

وتقابل كولر ويورتيتش وجهًا لوجه ثلاث مرات، بواقع مباراتين في الموسم الماضي ومباراة في الموسم الحالي، ونجح خلالهم مدرب الأهلي في التفوق على نظيره مدرب بيراميدز، حيث لا يعرف كولر الخسارة أمام يورتيتش، حيث فاز في لقائين بنتيجة 3-2، والأخرى فاز بهدف نظيف بينما حضر التعادل في لقاء وحيد بنتيجة 2-2.

الدوري المصري، وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

وكشف اتحاد الكرة عن السيرة الذاتية لحكم المباراة وجاءت كالتالي:

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