الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

الأهلي يوافق على رحيل وسام أبو علي عقب مونديال الأندية

وسام أبو علي
وسام أبو علي

الأهلي، قالت مصادر داخل النادي الأهلي إن هناك اتجاها قويا للموافقة على احتراف وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول، حال وصول عرض قوي للاعب عقب كأس العالم للأندية القادم في أمريكا. 

أضافت المصادر: الأهلي لا يمانع رحيل وسام أبو علي خاصة في ظل تواجد جراديشار ومع تحركات النادي المستمرة للتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني ونانت الفرنسي. 

وأوضحت أن الأهلي حال وصول عرض أوروبي يقترب من ٥ ملايين دولار سيرحب ببيع اللاعب الفلسطيني. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

 

 

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