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أخبار مصر

وزير السياحة يكشف كواليس جولات ماكرون ويوجه رسالة شكر لـ نجيب ساويرس

السيسي وماكرون في
السيسي وماكرون في خان الخليلي، فيتو

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار:"حب الشعب المصري كان أكبر داعم لنجاح جولة الرئيس السيسي وماكرون في خان الخليلي والحسين".


جولة السيسي وماكرون في الحسين وخان الخليلي

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”:"مشينا مسافة طويلة من الحسين وحتى خان الخليلي بدون توقف، وكان هناك تدافع من المواطنين للمصافحة والتصوير مع الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون".

 

شغف ماكرون بالحضارة المصرية القديمة


ولفت إلي أن الرئيس ماكرون لديه شغف بالحضارة المصرية القديمة وتوقف عند كل قطعة أثرية في المتحف المصري الكبير وكان يدخل في التفاصيل ولولا الارتباطات لبقى بالمتحف لمدة 3 ساعات بسبب كثرة أسئلته ولم يخفي إعجابه بتصميم المتحف وطريقة العرض
 

 

وتابع:"كان هناك برنامج في قلب مصر لاحتضان زيارة الرئيس ماكرون والناس اقتربت من الرئيسين بشكل غير مسبوق، وكل الناس اقتربت من السيسي وماكرون بشكل كبير جدا".


دور ساويرس في منطقة الأهرامات

وبشأن الطريق الجديد للأهرامات، علق:"انا ضد فكرة التقول بوجود عشوائية بالمنطقة وهناك خطة لتطوير المنطقة منذ سنوات، وتم اختيار شركة أوراسكوم لتولي الإدارة بالمنطقة ومجهود كبير يشكر عليه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ليس سهلا عملية الإدارة بمنطقة الأهرامات، الرؤية يجب نقلة حضارية ملائمة للبيئة وتصب في مصلحة السائح".

 

أعداد كبيرة للسائحين الأجانب


واستكمل:"الفترة المقبلة سيكون أسلوب استقبال السائح أكثر تنظيما، والرحلات السريعة ستدخل بأتوبيساتها"، مؤكدًا:"أعداد السائحين هذا العام والتنبؤات هائلة وهناك إقبال كبير جدا ونشهد فترة تاريخية في السياحة".

 

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