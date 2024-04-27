البحيرة تنقل خبراتها في السجاد اليدوي لشمال سيناء

أعلنت محافظة البحيرة عن افتتاح معرض السجاد اليدوي بديوان عام محافظة شمال سيناء في إطار التعاون وتبادل الخبرات المتميزة بين المحافظات المصرية، وتفعيلًا لاتفاقية التعاون بين محافظة شمال سيناء ومحافظة البحيرة لتدريب سيدات محافظة شمال سيناء على تصنيع السجاد اليدوي.

وعلى هامش الاحتفالات بعيد تحرير سيناء تم افتتاح معرض السجاد اليدوي بديوان عام محافظة شمال سيناء بعد التعاون بين المحافظتين ونقل خبرات صناعة السجاد اليدوي وتدريب سيدات محافظة شمال سيناء على تلك الصناعة حيث تم تدريب 30 سيدة من محافظة شمال سيناء لمدة 6 أشهر على يد مدرب من مركز تدريب المرأة المعيلة بمحافظة البحيرة نظرًا لتميز وجودة صناعة السجاد اليدوي الخاص بمحافظة البحيرة عن باقي المحافظات.

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وأشارت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة إلى أن الهدف من صناعة السجاد اليدوي الحفاظ علي التراث واكتساب خبرات تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر لتمكين المرأة اقتصاديًا وتحسين الوضع الاجتماعي لها مما يساهم فى إثبات شراكتها وأنها تستطيع تحقيق الأمن الأسرى ومساعدة الزوج بالنفقات لتلبية احتياجات الأساسية والترفيهية مما يساهم في رفع مستواها الاقتصادى.

كما أكدت أن تلك الحرفة لا تشترط خروج السيدات من منازلهن ومن الممكن أن تعمل السيدة من داخل منزلها بعد تعلمها لتلك الحرفة بالإضافة لتعليمهن صناعة جديدة لم تكن موجودة بالمحافظة بالفعل لما لها عائد مادي كبير نظرًا لطلب السوق الحالي لمنتجات السجاد اليدوي ويأتى ذلك إيمانًا من الدولة، بالدور الايجابي لتمكين المرإة ورفع مستواها الاقتصادي.