الجمعة 11 أبريل 2025
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شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

الشرطة الألمانية،
الشرطة الألمانية، فيتو

باشرت الشرطة الألمانية التحقيق بعد العثور على أربع جثث في منزل ببلدة كليتباخ في ولاية تورينغن.

وبحسب مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن الضحية الرئيسية المشتبه به هو شرطي يبلغ من العمر 49 عاما، يعتقد أنه قتل زوجته وطفليه قبل أن يقدم على الانتحار.  

 

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تم العثور على الجثث في ساعات الصباح الباكر، دون الكشف عن تفاصيل أو دوافع الحادثة. ولم تصدر النيابة العامة أو الشرطة أي بيانات رسمية مفصلة، حيث لا تزال التحقيقات جارية.  

وتقع بلدة كليتباخ على بعد نحو 15 كم جنوب شرق مدينة إرفورت، عاصمة ولاية تورينغن، وهي بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 1300 نسمة.

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الشرطة الألمانية ولاية تورينغن تورينغن الانتحار بلدة كليتباخ مدينة ارفورت

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