أسباب تعرق اليدين عند الأطفال وطرق العلاج

أسباب تعرق اليدين عند الأطفال، تعرق اليدين من المشكلات الشائعة الحدوث ليس بين الشباب والفتيات فقط، بل بين الأطفال أيضا.

وأسباب تعرق اليدين عند الأطفال، عديدة ولكن تحرص بعض الأمهات على استشارة الطبيب لمعرفة السبب وعلاجه خوفا من أن تكون مشكلة خطيرة.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن كثير من الأمهات تلاحظ ان الطفل دائمًا يديه بها عرق، أو شديدة البرودة رغم أن الطقس يكون غير بارد، ما يسبب قلق لديهن.

أسباب تعرق اليدين عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن من أسباب تعرق اليدين عند الأطفال:

نشاط الغدد العرقية، وبعض الأطفال لديهم نشاط زائد في هذه الغدد، خاصة في الكفوف، وهو مايعرف ب "فرط التعرق الأولي"، وغالبا يظهر من سن صغير.

الحرارة أو الرطوبة، حتى لو الطقس غير حار، فجسم الطفل يمكن أن يفرز عرق بطريقة طبيعية لتنظيم حرارته.

التوتر أو القلق، عند التعرض لبعض المواقف مثل أول يوم مدرسة، زيارة للدكتور، وهذا يسبب تعرق اليدين.

أسباب برودة اليدين عند الأطفال

وتابع: أما برودة اليدين، فالأطفال لا يزال جسدهم يتعلم توزيع الحرارة بشكل منتظم، وفي الطقس البارد، تقل الدورة الدموية قليلا في الأطراف مثل اليدين والقدمين لأن الجسم يحافظ على حرارة الأعضاء الداخلية، كما أن التوتر أيضا يسبب برودة اليدين، لأن الدم يتوجه لأماكن أخرى في الجسم.

أعراض تستدعي استشارة طبيب مختص

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن هناك بعض الأعراض التى تستدعى استشارة طبيب ويجب الحذر منها، مثل:

أن يكون التعرق شديد جدًا لدرجة أنه يبلل الملابس.

أن يشكو الطفل من رجفة، تعب، أو تنميل في اليدين.

برودة اليدين بشكل مستمر حتى في الصيف.

ظهور التعرّق مع أعراض أخرى مثل فقدان وزن، خمول، أو ضعف.

نصائح للتعامل مع تعرق اليدين عند الأطفال

واضاف عبد الحميد، أن هناك نصائح بسيطة للتعامل مع تعرق اليدين عند الأطفال، منها:-

استخدام مناديل قطن خفيف أو بودر أطفال لتقليل الإحساس بالعرق.

ارتداء الطفل ملابس قطنية مريحة، والابتعاد عن الأقمشة الصناعية.

الحفاظ على هدوء الطفل ودعمه نفسيا في مواقف التوتر.

أسباب تعرق اليدين عند الأطفال

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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