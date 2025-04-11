الجمعة 11 أبريل 2025
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حوادث

المعمل الجنائى عن حريق محل بويات بـ6 أكتوبر: الألعاب النارية السبب

سيارة إطفاء، فيتو
سيارة إطفاء، فيتو

كشف تقرير المعمل الجنائى لحريق محل بويات بمدينة 6 أكتوبر، أن سبب الحريق  الألعاب النارية والتي تسببت في اندلاع الحريق، وتفحم محتويات المحل.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاملين متهمين بالتسبب في حريق داخل محل بويات بمدينة 6 أكتوبر، أثناء لهوهم  بالألعاب النارية أمام المحل مما تسبب في نشوب الحريق، وأمرت بحجزهم ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة دون قصد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

وكان قد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل بويات كائن بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات

وكشفت التحريات قيام عاملين باللهو بالألعاب النارية أمام المحل مما تسبب في نشوب الحريق، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم.


 

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