صوت الانفجارات هز المدينة، حريق هائل فى مصنع فوم بسوهاج الجديدة (فيديو)

نشب حريق هائل فى مصنع خاص لتصنيع الفوم بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم مستخدمة في حقن الفوم مما تسبب في صوت انفجارات بمدينة سوهاج الجديدة.

ودفعت الحماية المدنية بسوهاج بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

حريق فى مصنع فوم ومدير أمن سوهاج يتفقد الحريق

وانتقل اللواء صبرى صالح عزب، مدير أمن سوهاج وقيادات المديرية إلى مكان الحريق وتبين نشوب حريق داخل المصنع خلف المبنى الإداري المشيد بالطوب الأبيض المكون من طابقين ملك “عماد ف م ب”، 41 عاما- صاحب مصنع ومقيم مركز أخميم.



وأفاد مالك المصنع بمضمون ما تقدم وأضاف بأن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم مستخدمة في حقن الفوم ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.