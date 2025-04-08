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صوت الانفجارات هز المدينة، حريق هائل فى مصنع فوم بسوهاج الجديدة (فيديو)

حريق فى مصنع فوم
حريق فى مصنع فوم ومدير أمن سوهاج يتفقد الحريق،فيتو

نشب حريق هائل فى مصنع خاص لتصنيع الفوم بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم مستخدمة في حقن الفوم مما تسبب في صوت انفجارات بمدينة سوهاج الجديدة.

ودفعت الحماية المدنية بسوهاج بـ 3  سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

 

حريق فى مصنع فوم ومدير أمن سوهاج يتفقد الحريق 

وانتقل اللواء صبرى صالح عزب، مدير أمن سوهاج وقيادات المديرية إلى مكان الحريق وتبين نشوب حريق داخل المصنع خلف المبنى الإداري المشيد بالطوب الأبيض المكون من طابقين ملك “عماد ف م ب”، 41 عاما- صاحب مصنع  ومقيم مركز أخميم. 


 وأفاد مالك المصنع بمضمون ما تقدم وأضاف بأن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم مستخدمة في حقن الفوم ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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السيطرة علي الحريق بمدينة سوهاج الجديدة مدينة سوهاج الجديدة مدير أمن سوهاج تسرب غاز أمن سوهاج

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