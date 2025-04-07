الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحفظ على قائد سيارة ملاكي تفحمت أعلى كوبري أكتوبر (صور)

تفحم سيارة اعلي كوبري
تفحم سيارة اعلي كوبري اكتوبر، فيتو

تحفظت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة اليوم على قائد سيارة ملاكي احترقت بالكامل أعلى كوبري أكتوبر، بعد أن نشب بها حريق هائل إثر اصطدامها بالرصيف والسور الحديدي للكوبري، مما أدى إلى انفجار "تنك" الوقود وامتداد النيران للحواجز البلاستيكية المجاورة، متسببة في سحابة دخان كثيفة.

تفاصيل حادث تفحم سيارة على كوبري أكتوبر 

وفقًا للتحريات الأولية، فقد اشتعلت النيران في السيارة فور اصطدامها بعنف بالرصيف أعلى كوبري أكتوبر باتجاه رمسيس بالقرب من منطقة غمـرة، مما تسبب في انفجار خزان الوقود واشتعال النيران بسرعة، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان وتمكنت من السيطرة على الحريق وإنقاذ السائق، الذي نُقل للمستشفى لتلقي العلاج.

وقامت الخدمات المرورية بسحب السيارة المتفحمة لاستعادة الانسيابية المرورية على الكوبري، الذي شهد اضطرابًا مؤقتًا بسبب الحادث وتصاعد الدخان الكثيف، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الأسباب الكاملة للحادث، بما في ذلك احتمالية وجود عطل فني أو تجاوز السرعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

للحواجز البلاستيكية كوبرى اكتوبر الخدمات المرورية

الأكثر قراءة

التحفظ على قائد سيارة ملاكي تفحمت أعلى كوبري أكتوبر (صور)

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

لقطات جديدة لجولة السيسي وماكرون بالقاهرة التاريخية (فيديو وصور)

هستناك في مكتبي، تفاصيل مكالمة وزير التعليم لمدير إدارة الباجور قبل وفاته

رسالة حاسمة من السيسي وماكرون بشأن غزة

الحكومة أمام الشيوخ: الدولار متاح ولا يوجد عذر للتعامل خارج الجهاز المصرفي

«كلمة أنا نور ونار» الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

منوعات

المزيد

أزمة عائلية بين الأمير هاري وميجان ماركل بسبب أطفالهما

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

ربطوه في الكرسي، أردني يثير الذعر داخل طائرة متجهة إلى سيدني

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المحرمات

بعد حادث عامل سيرك طنطا، ما مقدار دية قطع اليدين وحكم التصالح فيها؟

هل يجوز تأخير توزيع الميراث بعد رحيل الأب لحين وفاة الأم؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية