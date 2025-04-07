التحفظ على قائد سيارة ملاكي تفحمت أعلى كوبري أكتوبر (صور)

تحفظت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة اليوم على قائد سيارة ملاكي احترقت بالكامل أعلى كوبري أكتوبر، بعد أن نشب بها حريق هائل إثر اصطدامها بالرصيف والسور الحديدي للكوبري، مما أدى إلى انفجار "تنك" الوقود وامتداد النيران للحواجز البلاستيكية المجاورة، متسببة في سحابة دخان كثيفة.

تفاصيل حادث تفحم سيارة على كوبري أكتوبر

وفقًا للتحريات الأولية، فقد اشتعلت النيران في السيارة فور اصطدامها بعنف بالرصيف أعلى كوبري أكتوبر باتجاه رمسيس بالقرب من منطقة غمـرة، مما تسبب في انفجار خزان الوقود واشتعال النيران بسرعة، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان وتمكنت من السيطرة على الحريق وإنقاذ السائق، الذي نُقل للمستشفى لتلقي العلاج.

وقامت الخدمات المرورية بسحب السيارة المتفحمة لاستعادة الانسيابية المرورية على الكوبري، الذي شهد اضطرابًا مؤقتًا بسبب الحادث وتصاعد الدخان الكثيف، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الأسباب الكاملة للحادث، بما في ذلك احتمالية وجود عطل فني أو تجاوز السرعة.

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