نائب محافظ الدقهلية يتابع السيطرة على حريق فرع البنك الزراعي بالمنصورة

تابع الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية يرافقه الدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ، أعمال السيطرة على حريق اندلع في محيط فرع البنك الزراعي بشارع الجيش بمدينة المنصورة، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة جهود الإطفاء والوقوف على تطورات الموقف.

وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمتابعة الأحداث الطارئة والاستجابة السريعة لها.

حيث اندلعت النيران في محيط البنك الزراعي، وشبت في أشجار النخيل والغاب والنجيلة المجاورة للبنك، مما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية. كما تواجدت فرق وسيارات الإسعاف في الموقع تحسبًا لأي إصابات محتملة.



وبفضل الجهود المشتركة، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة الكاملة على الحريق في وقت قياسي، ومنع امتداد النيران إلى المباني والمنشآت المجاورة. كما تم التعامل مع ألسنة اللهب التي انتقلت إلى "خيمة" حديقة الطفل بالجهة المقابلة عبر الأشجار المشتعلة، حيث تمت السيطرة عليها بالكامل وإخمادها قبل أن تسبب أضرارًا إضافية ودون خسائر بشرية.



وكان الحريق قد أسفر عن إصابة أحد العاملين بمتابعة حي شرق المنصورة بحالة اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة. وعلى الفور، قامت فرق وسيارة الإسعاف بنقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم، حيث خضع لجلسات تنفس فورية، وتبين استقرار حالته الصحية، وقرر الأطباء خروجه بعد تلقيه العلاج اللازم.



استمرت متابعة تداعيات الحريق والتأكد من عدم وجود أي آثار جانبية

واستمرت متابعة تداعيات الحريق والتأكد من عدم وجود أي آثار جانبية أو مخاطر تهدد سلامة المواطنين والمنطقة المحيطة. كما يجري فحص الموقع من قبل فرق الأمن والسلامة لتحديد أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

سرعة استجابة قوات الحماية المدنية وفرق الإسعاف والجهات المعنية

أشاد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، بسرعة استجابة قوات الحماية المدنية وفرق الإسعاف والجهات المعنية، مؤكدًا أن التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات ساهم في السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة. كما شدد على أهمية اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية بجميع المنشآت، لمنع التكرار لمثل هذا الحادث.



تأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الدقهلية على ضمان السلامة العامة والاستجابة الفورية للطوارئ والتعامل معها فورا.

12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بتجمع لهيش وحشائش بشونة بنك

هرعت 12 سيارة إطفاء للسيطرة علي حريق بتجمع لهيش وحشائش بشونة تابعة إلى أحد البنوك في المنصورة خلف البنك الزراعي بشارع الجيش في المنصورة بمحافظة الدقهلية

علي الفور انتقلت قوة أمنية من رجال مباحث ثان المنصورة وانتقل محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة وسيارات مياه حي شرق وشركة مياه الشرب بالدقهلية.

السيطرة دون خسائر في الأرواح

وتم السيطرة على الحريق دون أي خسائر، وجار رفع مخلفات الحريق بمعاونة رجال حي شرق ومتابعة قوات الحماية المدنية.

حيث سيطرت قوات الحماية المدنية في الدقهلية على حريق نشب في الأشجار والمخلفات خلف أحد البنوك فرع المعاملات الإسلامية في المنصورة دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق أمام أحد البنوك بالمنصورة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق خلف أحد البنوك في المنصورة.

الحريق في الأشجار والمخلفات وانتقال قوة أمنية

انتقلت قوة أمنية وهرعت سيارات الحماية المدنية الي موقع حريق وتبين اندلاع دخان كثيف أمام أحد البنوك “ البنك الزراعي”، وأن الحريق نشب في عدد من الأشجار والمخلفات خلف البنك.

السيطرة على الحريق وتحرير محضر

تم السيطرة على الحريق بسيارات الحماية المدنية “رجال الإطفاء”، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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