الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

شاب يقتل خطيب نجلة عمه بسبب الغيرة في البحيرة

مديرية أمن البحيرة
مديرية أمن البحيرة

حالة حزن انتابت أهالي مركز الدلنجات بعد أن تحول تجهيزات حفل خطوبة الي مأتم بعد التخلص من العريس بقتله يوم حفل خطوبته بدهسه بطريق الدلنجات /دمنهور داخل نطاق محافظة البحيرة.

 

ننشر تفاصيل واقعة القتل 

ترجع الواقعة لعثور على جثة العريس نور م ا ع"  (٢٧عاما) بطريق "الدلنجات/دمنهور "عند مدخل قرية سلطيس تابعة مركز الدلنجات ادعاء حادث تصادم سيارة نصف نقل بدراجته البخارية وبالانتقال والفحص تبين انها جريمة قتل مدبرة  حيث قام عاطل بقتل شاب يوم حفل الخطوبة عقب تتبع " الدراجة النارية " التى كان يستقلها المجنى عليه وصدمه بسيارة نصف نقل للتخلص منه لقيامه بخطبة نجلة عم المتهم التى كان يريد الارتباط بها.

حرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة بمركز دمنهور التحقيقات 

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة بمركز دمنهور،  برئاسة المستشار محمد البحيرى،  تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور التحقيقات، وتباشر النيابة العامة بمركز شرطة دمنهور تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور التحقيقات. 

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الدلنجات خطوبة حفل مأتم العريس قتلت دمنهور البحيرة

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