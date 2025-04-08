عامل زراعي ينهي حياة زوجته بالبحيرة

انتابت حالة من الحزن أهالي قرية الشوكة الحاجر، التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بعد العثور على جثة ربة منزل مقتولة في منزلها متأثرة بالاعتداء عليها بالضرب من زوجها لتسقط جثة هامدة وذلك لخلافات زوجية بينهما.

تعرضها للضرب من زوجها عامل زراعي حتى فارقت الحياة

تبلغت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 25 عاما داخل منزلها بقرية الشوكة التابعة لمركز دمنهور، بالانتقال والمعاينة، تبين تعرضها للضرب من زوجها عامل زراعي حتى فارقت الحياة متأثرة بالاعتداء عليها.

الكشف عن الواقعة وظروفها وملابساتها

تم التحفظ علي الجثة بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمى، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة بالكشف عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.