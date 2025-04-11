الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

بناءً على توجيهات محافظ دمياط..

ضبط مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بدمياط (صور)

ضبط مركز غير مرخص
ضبط مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بدمياط

واصلت اللجنة المُشكلة بقرار المحافظ رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٥، جهودها في المرور على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان غير المرخصة، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وحرصًا على الحفاظ على سلامة المرضى.

ضبط مركز غير مرخص لعلاج الإدمان 
ضبط مركز غير مرخص لعلاج الإدمان 

 

اللجنة ترصد مخالفات جسيمة بمركز غير مرخص

خلال حملة تفتيشية، تمكنت اللجنة، برئاسة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وعضوية ممثلين عن مديرية الصحة، إدارات العلاج الحر والتراخيص وشئون البيئة، والجهات المعنية، من ضبط مركز غير مرخص ثبت عدم استيفائه لاشتراطات الحماية المدنية والسلامة المهنية.

غياب طبيب ووجود عمالة غير مؤهلة

تبين من الفحص عدم وجود طبيب مؤهل داخل المركز، ووجود عمالة غير مدربة، إلى جانب عدم تفعيل منظومة التخلص الآمن من النفايات، مما يشكل خطرًا داهمًا على حياة المرضى وسلامتهم.

إجراءات فورية لوقف المخالفات

تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة بقطع المرافق عن المركز ورفع عدادات المياه والكهرباء، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة.

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