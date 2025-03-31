تلقى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تقريرًا رسميًا من مديرية الصحة بالمحافظة، يستعرض نتائج الحملة المكبرة التي أطلقتها إدارة مراقبة الأغذية، بالتزامن مع ليلة عيد الفطر المبارك، في إطار جهود المحافظة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق وحماية صحة المواطنين من أي سلع غير مطابقة للمواصفات أو فاسدة.

حملة مكبرة تسفر عن ضبط وإعدام 237 كجم أغذية فاسدة بدمياط

مرور على 36 منشأة غذائية ورصد 28 منشأة تعمل بدون ترخيص



وأوضح الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة بدمياط، أن الحملة استهدفت التفتيش على 36 منشأة غذائية بمختلف أنحاء المحافظة، حيث كشفت أعمال التفتيش عن وجود 28 منشأة من بينها تعمل بدون ترخيص، وهو ما يعد مخالفة جسيمة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحابها. كما تم ضبط العديد من المخالفات الصحية داخل بعض المنشآت الأخرى، مما أسفر عن تحرير 53 محضر جنح صحية ضد المخالفين.

إعدام 237 كجم من الأغذية التالفة وسحب عينات من الأسماك المملحة للتحليل



وأشار "بدران" إلى أن الحملة تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأغذية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم إعدام 237 كجم من هذه المنتجات لحماية المستهلكين من أي أضرار صحية قد تنتج عن تناولها. كما قامت فرق التفتيش بسحب 19 عينة متنوعة من المنتجات الغذائية، وخاصة الأسماك المملحة التي يكثر الإقبال عليها خلال هذه الفترة، وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الصحية القياسية.

استمرار حملات الرقابة لضمان سلامة الغذاء وحماية المواطنين



وأكدت مديرية الصحة بدمياط أن الحملات الرقابية ستتواصل بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، مع تشديد إجراءات التفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وحماية صحة المواطنين من أي مخاطر غذائية. كما شددت على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو منشآت تبيع منتجات غير صالحة، لضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.

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