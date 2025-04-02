الأربعاء 02 أبريل 2025
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محافظات

التحفظ على نصف طن لحوم ودواجن فاسدة في حملة بدمياط

مجدي عبد الكريم وكيل
مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، حملة مكبرة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت عن ضبط نصف طن من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل أربعة مطاعم، وذلك ضمن جهود الرقابة المستمرة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين.

حملة مشتركة بقيادة وكيل وزارة التموين

جاءت الحملة بقيادة مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، وبمشاركة ممثلين عن المحافظة ومديرية الصحة والطب البيطري، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وتعليمات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق خلال فترة العيد.

تموين دمياط يواصل حملاته لضبط الأسواق وحماية المستهلكين
تموين دمياط يواصل حملاته لضبط الأسواق وحماية المستهلكين

 

مشاركة مكثفة من الجهات الرقابية والصحية

شارك في الحملة عدد من المسؤولين، من بينهم محمد أبو عتمان ممثل إدارة الأزمات بالمحافظة، والدكتور محمد جمعة من مديرية الصحة، والدكتورة دينا العيسوي من الطب البيطري، إلى جانب جمعة الصوالحي، وكيل المديرية، وضياء الدين قنديل، مدير الرقابة، ومجدي المغلاوي، مدير التجارة الداخلية، والبدري النمر، وبسام رجب.

إجراءات قانونية مشددة واستمرار الحملات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث تم تحرير المحاضر وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وأكدت مديرية التموين استمرار حملاتها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي بحزم لأي محاولات غش تجاري، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

 

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