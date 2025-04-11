ذهبيتان لجامعة قناة السويس في بطولة الشهيد الرفاعي للجامعات والمعاهد العليا (صور)

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطالب عبد الرحمن سعد متولي، بكلية الحاسبات والمعلومات لحصوله على المركز الأول والميداليتين الذهبيتين في سباقي 500 متر و1000 متر فردي "أرجوميتر الصالات" خلال مشاركته في بطولة الجامعات والمعاهد العليا لألعاب الأرجوميتر (دورة الشهيد الرفاعي – الدورة ٥٢)، والتي استضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم الخميس 10 أبريل 2025.



إنجاز رياضي جديد لجامعة قناة السويس

وأعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الرياضي المتميز الذي يُضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالنجاحات، مؤكدًا أن الجامعة تدعم طلابها الموهوبين في مختلف المجالات وتوفر لهم بيئة مناسبة للتفوق والتميز.



طلاب جامعة قناة السويس خلال البطولة،فيتو

طلاب جامعة قناة السويس خلال البطولة،فيتو

إشادة بجهود قطاع الأنشطة الطلابية

ومن جانبه، قدّم الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة للطالب الفائز، مشيدًا بالجهود التي يبذلها قطاع الأنشطة الطلابية في دعم وتطوير المواهب الرياضية داخل الجامعة، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس العمل المؤسسي المتكامل بين الإدارة والطلاب والأطقم الفنية المشرفة على تدريبهم.

طلاب جامعة قناة السويس خلال البطولة،فيتو

طلاب جامعة قناة السويس خلال البطولة،فيتو

المراكز التي حصل عليها الطلاب

وقد حصل الطالب عبد الرحمن سعد متولي على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 500 متر فردي أرجوميتر الصالات، كما انتزع المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 1000 متر فردي أرجوميتر، ليضيف إنجازًا مزدوجًا باسم جامعة قناة السويس في البطولة التي تشهد تنافسًا قويًا بين طلاب الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس، إلى أن فوز الطالب عبد الرحمن سعد متولي بالمركز الأول في سباقين مختلفين يؤكد على تميز طلاب الجامعة في الرياضات الفردية، ويُعد حافزًا لبقية الطلاب للمشاركة والتميز في مختلف البطولات.

كما أكد الدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، أن هذه الإنجازات تمثل ثمرة لجهود مستمرة في دعم الألعاب الرياضية داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على اكتشاف المواهب وصقلها من خلال برامج تدريبية وخطط إعداد فني وبدني تسهم في تمثيل الجامعة بأفضل صورة في المحافل الرياضية.



وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والأستاذ محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي رافق اللاعب خلال البطولة كابتن عمرو الوحش من إدارة النشاط الرياضي بالجامعة.

ويأتي هذا الفوز تأكيدًا على ريادة جامعة قناة السويس في الأنشطة الطلابية والرياضية، والتزامها بتعزيز المشاركة الفاعلة لطلابها في كافة المنافسات المحلية، من خلال منظومة متكاملة من الدعم والرعاية والتأهيل.

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