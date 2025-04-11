تجديد عقد محمد صلاح حديث الصحافة الإنجليزية.. ليفربول يمنح الفرعون المصري راتبا تاريخيا.. أم كلثوم تحتفي باستمرار الملك في الأنفيلد.. وسلوت يؤكد: الجميع سعيد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مدة العقد الجديد الذي وقع عليه محمد صلاح رفقة ليفربول، حيث لم يعلن الأخير سوى عن استمرار الدولي المصري داخل صفوف الفريق.

وذكرت شبكة "بي بي سي" الإنجليزية أن محمد صلاح وقع عقدًا مع ليفربول مدته عامان، أي أن الدولي المصري سيستمر داخل أنفيلد حتى يونيو 2027، بعد أن كان من المقرر أن ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" الراتب الذي من المقرر أن يتقاضاه محمد صلاح رفقة ليفربول، وذكرت أنه سيبلغ 350 ألف جنيه إسترليني إسبوعيًا، وهو ما جعل النادي الإنجليزي يخرق قواعده المتعلقة بتجديد من هم فوق الثلاثين بتلك الرواتب.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية نقلًا عن موقع "ذا أتلتك" إن محمد صلاح سيستمر لمدة موسمين على أن يحصل على 41.6 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت صحيفة "تليجراف" أن محمد صلاح مستمر داخل ليفربول حتى 2027، وسيتقاضى راتبًا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يعني أنه سيحصل على 40 مليون جنيه إسترليني خلال مدته المتبقية في أنفيلد.

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي فيديو خاص بتقديم محمد صلاح بعد إعلان تجديد تعاقده لمدة مع موسمين مع الريد.

استعان نادي ليفربول الإنجليزي عبر صفحته الرسمية بأغنية كوكب الشرق أم كلثوم “أنساك” للاحتفاء بتجديد النجم المصري محمد صلاح.

ونشرت صفحة ليفربول الرسمية صورة لمحمد صلاح بعد تجديد تعاقده وأخرى ببداية مسيرته مع الفريق مزينة بجملة من أغنية أم كلثوم وهي “سنين ومرت زي الثواني في حُبك أنت”.

كما نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي صورا خاصة بتقديم محمد صلاح بعد إعلان تجديد تعاقده لمدة مع موسمين مع الريدز، حيث جلس صلاح على مقعده داخل ملعب ليفربول كالملك وهو اللقب المعروف به بين جماهير ليفربول الإنجليزي.

كما نشرت صفحة ليفربول فيديو خاصا بإعلان تجديد تعاقد الملك المصري مع الريدز.

أول بطولة لـ محمد صلاح مع ليفربول

وشهد الموسم الأول للنجم المصري مع ليفربول الإنجليزي موسم 2017-2018، عدم تتويجه بأي لقب وفي موسم 2018-2019، توج محمد صلاح بأول بطولة له مع ليفربول وهي دوري أبطال أوروبا.

وحصد ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني السابق يورجن كلوب على لقب دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين دون رد.

وسجل حينها محمد صلاح هدفًا للريدز من ركلة جزاء، وديفوك أوريجي الهدف الثاني.

لقب الدوري الإنجليزي

وحصد النجم المصري محمد صلاح اللقب الثاني له مع ليفربول موسم 2019-2020، وهو الدوري الإنجليزي الممتاز ليستعيد الريدز لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب لمدة 30 عامًا.

كما تمكن محمد صلاح موسم 2019-2020، من التتويج بلقبه السوبر الأوروبي مع ليفربول، والذي يعد الثالث للنجم المصري مع الريدز.

واقتنص ليفربول لقب كأس السوبر الأوروبي حينها للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح بنتجية 5 – 4.

محمد صـلاح يتوج بكأس العالم للأندية

وتوج محمد صلاح بلقب كأس العالم للأندية رفقة ليفربول عام 2020، ليزيد عدد بطولاته مع الريدز إلى البطولة الرابعة بعد الفوز على نظيره فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد في المباراة النهائية ليتوج فريق ليفربول بأول ألقابه في كأس العالم للأندية في تاريخه.

خامس بطولاته مع ليفربول

ونجح محمد صلاح بإحراز البطولة الخامسة مع ليفربول بعد التتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2022 بعد فوزه على تشيلسي بركلات الجزاء بنتيجة 6-5 في مباراة النهائي.

البطولة السادسة والسابعة للملك المصري مع ليفربول

وحصد محمد صلاح كأس الرابطة الإنجليزية، مرتين مع الريدز، أولها عام 2022، بعد فوز ليفربول على تشيلسي بركلات الجزاء في النهائي.

كما توج صـلاح مع فريقه الإنجليزي بلقب الدرع الخيرية، الذي اقتنصه من مانشستر سيتي ليسجل البطولة السابعة عام 2023.

آخر بطولة توج بها محـمد صلاح مع ليفربول

بينما كان اللقب الثاني لصلاح في كأس الرابطة الإنجليزية كأس كاراباو والثامن له مع لـيفربول حتى الآن، كان في عام 2024.

وفاز ليفربول على تشيلسي، حينها بهدف وحيد، ليصبح الريدز الأكثر تتويجًا بهذا اللقب برصيد 10 بطولات.

عدد بطولات محمد صلاح مع ليفربول

دوري أبطال أوروبا موسم 2018 – 2019.

الدوري الإنجليزي موسم 2019 – 2020.

السوبر الأوروبي موسم 2019 – 2020.

كأس العالم للأندية 2020.

كأس الاتحاد الإنجليزي 2022.

كأس الرابطة الإنجليزية عامى 2022 و2024.

كأس الدرع الخيرية 2023.

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