الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

ليفربول يفاجئ جماهيره بهذه الهدية احتفالًا بتجديد عقد محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أعلن نادي ليفربول، تقديم خدمة مجانية لجماهيره احتفالًا بالعقد الجديد للدولي المصري محمد صلاح بطباعة قميصه “M. Salah – 11” مجانًا للجمهور على جميع قمصان موسم 2024-2025.

وقال النادي الإنجليزي عبر بيان رسمي لجمهوره: “سواءً كنتم ترغبون في اقتناء أحدث طقم أساسي أو إضافة قميص جديد إلى مجموعتكم، فهذا هو الوقت الأمثل للحصول على قميص صلاح بعد أن مدد النجم المصري عقده رسميًا مع الريدز”.

وأكد النادي أن هذا العرض الخاص بقميص محمد صلاح سينتهي يوم الإثنين 14 أبريل الجاري في إطار احتفالات ليفربول بتجديد عقد الملك المصري.

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تجديد تعاقد لاعبه الدوري المصري محمد صلاح من أجل الاستمرار في صفوف الفريق لما بعد يونيو 2025 بعد فترة طويلة من الجدل حول مستقبل اللاعب.

وقال نادي ليفربول في موقعه الرسمي صباح اليوم الجمعة إن جناحه المخضرم الذي تمتع بموسم ناجح مع الفريق وقع على العقد الجديد ليربط مستقبله بقميص الريدز للفترة المقبلة.

وحسب ما أعلن ليفربول اليوم فلن يكتفي محمد صلاح بثمان سنوات لعبها مع الفريق وسيكون جزءًا من خطط أرني سلوت المدير الفني للفريق خلال السنوات المقبلة.

ولم يعلن الريدز بعد عن تفاصيل عقد محمد صلاح الجديد مع الفريق سواء من حيث المدة أو الجانب المادي.

نجح محمد صلاح - 32 عامًا - خلال الموسم الحالي 2024-2025 في التأكيد على جدارته بالاستمرار بين أفضل لاعبي العالم من خلال ظهوره المميز في الملعب.

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