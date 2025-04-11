رسميًا، ليفربول يجدد تعاقد محمد صلاح

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تجديد تعاقد لاعبه الدوري المصري محمد صلاح من أجل الاستمرار في صفوف الفريق لما بعد يونيو 2025 بعد فترة طويلة من الجدل حول مستقبل اللاعب.

وقال نادي ليفربول في موقعه الرسمي صباح اليوم الجمعة إن جناحه المخضرم الذي تمتع بموسم ناجح مع الفريق وقع على العقد الجديد ليربط مستقبله بقميص الريدز للفترة المقبلة.

وحسب ما أعلن ليفربول اليوم فلن يكتفي محمد صلاح بثمان سنوات لعبها مع الفريق وسيكون جزءًا من خطط أرني سلوت المدير الفني للفريق خلال السنوات المقبلة.

ولم يعلن الريدز بعد عن تفاصيل عقد محمد صلاح الجديد مع الفريق سواء من حيث المدة أو الجانب المادي.

نجح محمد صلاح - 32 عامًا - خلال الموسم الحالي 2024-2025 في التأكيد على جدارته بالاستمرار بين أفضل لاعبي العالم من خلال ظهوره المميز في الملعب.

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