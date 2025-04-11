زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري

زيادة أسعار الوقود، قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر أُسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، ابتداءً من صباح اليوم الجمعة.

زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز

كما قررت اللجنة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400.

زيادة سعر الغاز الصب

ورفعت سعر طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه.

كما رفعت الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.

زيادة أسعار البنزين والسولار

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، برفع أسعار البنزين والسولار في مصر، في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025، بعد تأجيل جلسة اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.

وأوضحت وزارة البترول أنه جاء قرار رفع أسعار البنزين والسولار في اتجاه برنامج الحكومة لهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.

أسعار البنزين والسولار الجديدة



١- سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.



٢-سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.



٣-سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.



٤- سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

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