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وزير التموين يكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز وزيادة سعره

رغيف الخبز المدعم،
رغيف الخبز المدعم، فيتو

رغيف الخبز المدعم، حسم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجدل بشأن رفع الدعم عن رغيف الخبز، أو رفع سعره.

 

حجم إنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم يوميا


وقال "فاروق" خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، "ننتج ما يزيد عن 250 مليون رغيف يوميًا من خلال أكثر من 30 ألف مخبز أو ما يزيد عن ذلك".
 

موقف تحريك سعر رغيف الخبز

وأضاف "إحنا مش عايزين نشيل الدعم عن رغيف الخبز ونرفع سعره ونفس الشيء بالنسبة للسكر، وأقول للمواطن لا تقدم رغيف الخبز طعامًا للطيور والحيوانات ولا تكثر في استخدام السكر لأن هذا يتسبب في الكثير من الأمراض والشحوم".
 

وتابع "كل رغيف وزنه 90 جرام وعملنا تجربة في الوادي بحصول المواطنين على الخبز بالوزن ولاقت قبولا كبيرا، وكنا خايفين من تجربتها في باقي المحافظات لأنها قد تسبب في الازدحام  وقد يتم استغلال الأمر من قبل بعض المتلاعبين".

 

تكلفة رغيف الخبز المدعم


وأردف وزير التموين "تكلفة رغيف الخبز المدعم تصل إلى 150 قرشًا تتحمل الدولة ما يقرب من 130 قرش فيما يتحمل المواطن 20 قرشًا فقط، وسوف تزيد مع الموازنة الجديدة وسوف تتحملها الدولة".

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