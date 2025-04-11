أول تحرك من "التموين" بعد زيادة أسعار البنزين والسولار وأسطوانة البوتاجاز

زيادة أسعار البنزين والسولار، أكدت مصادر بـوزارة التموين والتجارة الداخلية إصدار توجيهات إلى مديريات التموين بالمحافظات بشن حملات مرورية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، لمتابعة الأرصدة ومراقبة مدى الالتزام بالأسعار الجديدة.

زيادة أسعار البنزين والسولار

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، برفع أسعار البنزين والسولار في مصر، في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025، بعد تأجيل جلسة اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

وأوضحت وزارة البترول أنه جاء قرار رفع أسعار البنزين والسولار في اتجاه برنامج الحكومة لهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.

١- سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.

٢-سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

٣-سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.

٤- سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

كما قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر أُسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، ابتداءً من صباح اليوم الجمعة.

زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز

وقررت اللجنة أيضًا رفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400.

زيادة سعر الغاز الصب

ورفعت سعر طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه.

كما رفعت الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.

من ناحية أخرى، أكدت المصادر بوزارة التموين أن الوزارة بصدد إنشاء غرفة عمليات مركزية برئاسة الدكتور شريف فاروق، لمتابعة عمل المديريات والحملات الرقابية بها وتوافر المحروقات بمحطات الوقود وكذلك الموازين وعمليات الجرد بعد تحريك أسعار المحروقات، بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات موحدة بكل مديرية لمتابعة محطات الوقود.

وأشارت إلى أن كل مديرية سوف تقوم بتسيير حملات رقابية على كل المحطات، منذ صباح اليوم الجمعة، بالإضافة إلى الإدارات الفرعية بكل محافظة.

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