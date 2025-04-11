رقم مميز لـ برونو فيرنانديز في تاريخ إقصائيات الدوري الأوروبي

تعادل ليون أمام مانشستر يونايتد، بنتيجة 2-2 مساء الخميس، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

برونو فيرنانديز

وأصبح برونو فيرنانديز أكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ إقصائيات الدوري الأوروبي، بوصوله إلى 12 تمريرة حاسمة، حسبما ذكرت شبكة "سكواكا".

وحطم فيرنانديز، الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم الإسباني خوان ماتا.

وعزز الدولي البرتغالي، رقمه القياسي المتعلق بكونه الأكثر مساهمة في الأهداف بالمسابقة، بمشاركته في 42 هدفًا.

كما أنه الأعلى مساهمة تهديفية في مراحل خروج المغلوب، بواقع 17 هدفًا، بين الصناعة والتسجيل.

وكان ريان شرقي، سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض ليون في الدقيقة (90+5)، ليحرم اليونايتد من الخروج فائزا خارج الديار.

وذكرت شبكة "أوبتا" أن هدف شرقي هو أكثر هدف متأخر يستقبله اليونايتد في اليوروبا ليج، كما أنه ثاني أكثر هدف متأخر لليون في البطولة، والذي جاء بعد 94 دقيقة و30 ثانية.



وسبق لليون، تسجيل هدف ضد ألكمار الهولندي في فبراير 2017، مع حلول الدقيقة 94 و35 ثانية.

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