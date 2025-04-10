الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد يتعادل مع ليون 1/1 في الشوط الأول

تعادل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مضيفه ليون الفرنسي بنتيجة 1/1 في الشوط الأول، في المباراة التي تجري على ملعب بارك أولمبيك، مساء اليوم الخميس، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

سجل تياجو ألمادا هدف ليون في مرمى مانشستر يونايتد في الدقيقة 25، وتعادل ليني يورو لليونايتد في الدقيقة 45+5.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - هاري ماجواير - ليني يورو.

خط الوسط: ديوجو دالوت - كاسيميرو - مانويل أوجارتي - دورجو.

خط الهجوم: جارناتشو - هويلوند - برونو فيرنانديز.

تشكيل ليون ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بيري.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز - ماتا - نياكاتي - تاجليافيكو.

خط الوسط: فيريتوت - أكوكو - توليسو.

خط الهجوم: ريان شرقي - ميكاواتادزي - ألمادا.

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