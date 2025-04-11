هل ينتقم الزمالك بعد صفقة زيزو؟ ميدو يعد الجمهور بصفقات ويتحدث عن نجم أهلاوي

وعد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بصفقات قوية ومميزة في الفترة المقبلة.

وكشف ميدو عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع كوتيسا ومحمد شريف لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات على قناة أون سبورت: أعد جماهير الزمالك بصفقات قوية لتدعيم الفريق ونخطط لضم لاعبين مميزين فى الفترة المقبلة ولن أتحدث عن أسماء لاعبين، وعمرنا ما هنروح نكلم لاعب دون أن نبلغ ناديه حتى لو دخل اللاعب فى آخر 6 أشهر في عقده، ولا يوجد عروض رسمية لكوتيسا أو محمد شريف كما أثير مؤخرًا".

وأردف: "مصطفى فتحي وطارق حامد ومصطفى محمد لاعبون كبار قدموا الكثير مع الزمالك، ونتمنى عودتهم للنادي في أي وقت".

وشدد ميدو أن مجلس الزمالك عانى من أمور صعبة مالية وموقفهم صعب، ولجنة التخطيط جاءت في وقت صعب وشغالين في كل الحالات، والقلعة البيضاء تمر بمرحلة صعبة جدًّا.

وواصل ميدو: "لازم كل المنظومة تكون متحدة مع بعض من مجلس الإدارة والجمهور وأبناء النادي المخلصين، ولن نترك المسؤولية وهدفنا إعادة هيكلة قطاع الكرة داخل الزمالك".



وأتم: "الواقع حاليًّا أن الزمالك يعاني من مشاكل كثيرة جدًّا، والمجلس الحالي استلم النادي في موقف صعب ونجح في إنهاء بعض الملفات وقام بسداد الكثير من الديون، ولكن الزمالك في موقف صعب".

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