الخميس 10 أبريل 2025
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رياضة

تطورات تجديد تعاقد الونش في الزمالك

محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن تطورات تجديد تعاقد محمود حمدي الونش مدافع فريق الكرة الأول بالنادي.

 

وقال أحمد سالم خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك،: "ليس منطقيًا  أن نتعاقد مع لاعبين بأرقام خرافية ونلعب في بطولات العائد منها قليل، هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف".

 

وتابع: "هذا بجانب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، وأيضا لعدم حدوث فجوات بين اللاعبين بسبب العقود المتفاوتة".

موقف الونش 

وواصل: "سيتم التجديد للونش أو أي لاعب آخر في الفريق لمن يرحب بالاستمرار والبقاء ضمن صفوف نادي الزمالك ووفقا لإمكانيات النادي".

 

واختتم: "يتم إعداد تقارير حاليًا من جانب لجنة الكرة، من أجل الإعداد للموسم المقبل من صفقات جديدة واحتياجات الفريق".

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